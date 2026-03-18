ئیسرائیل کوژرانی وەزیری ئیتڵاعاتی ئێرانی راگەیاند
وەزیری بەرگریی ئیسرائیل کوژرانی وەزیری ئیتڵاعاتی ئێرانی راگەیاند.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، یسرائیل کاتس، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل رایگەیاند، شەوی رابردوو (سێشەممە، 17ـی ئادار)، ئیسماعیل خەتیب، وەزیری ئیتڵاعاتی ئێران، لە هێرشێکی ئاسمانیدا لە تاران کوژراوە.
وەزیری بەرگریی ئیسرائیل ئاماژەی بەوەش کرد، "لەگەڵ سەرۆکوەزیران بنیامین ناتانیاهۆ، بڕیارمان دا دەسەڵاتی تەواو بدەینە سوپا بۆ کوشتنی هەر بەرپرسێکی ئێرانی لە هەر شوێنێک بێت، بەبێ ئەوەی پێویست بە وەرگرتنی رەزامەندی و مۆڵەتی پێشوەختە بکات."
ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ سێشەممەش (17ـی ئادار)، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل کوژرانی عەلی لاریجانی، سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران و ژمارەیەک فەرماندەی باڵای سەربازیی ئەو وڵاتەی راگەیاند.
کۆتایی مانگی شوباتی 2026، جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران دەستیپێکرد و تا ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئادار، بەردەوامە.
هێرشە ئاسمانی و مووشەکییەکانی واشنتن و تەلئەڤیڤ بەچڕی خاکی ئێران و پێگەی میلیشیاکانی نزیک لە تاران لە ناوچەکە دەکەنە ئامانج. لە بەرانبەردا، ئێران و هێزە هاوپەیمانەکانی لەرێگەی هەڵدانی درۆن و مووشەکی بالیستییەوە بەردەوامن لە هێرشکردنە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا و شارەکانی ئیسرائیل.
ئەم جەنگە هەموو رۆژهەڵاتی ناوەڕاستی گرتووەتەوە و بووەتە هۆی راگرتنی تەواوی هەوڵە دیپلۆماسییەکان، لە ئێستاشدا تەنیا بژاردەی سەربازی بۆ یەکلاییکردنەوەی ململانێکان لە گۆڕەپانەکەدا ماوەتەوە.