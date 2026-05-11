هێزەکانی ئەمریکا دەگەڕێنەوە ناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق

سەرچاوەکان ئاشکرای دەکەن کە هێزەکانی ئەمریکا بڕیاریانداوە بگەڕێنەوە ناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان لە بەغدا، ئەمەش دوای ئەوەی لە کاتی جەنگی ئێران لەو فەرماندەییە کشابوونەوە.

دووشەممە 11ـی ئایاری 2026، بەپێی زانیارییە تایبەتەکانی "کوردستان24"، بڕیارە رۆژی 20ـی ئەم مانگە، هێزەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی ئەرکەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دژی داعش، بگەڕێنەوە ناو بارەگای فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق.

سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەدەن، ئێستا ئامادەکارییە تەکنیکی و لۆجیستییەکان لە ناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان دەستیان پێکردووە بۆ پێشوازیکردن لە تیمی سەربازیی ئەمریکا. هاوکات، ئەم هەنگاوە تەنیا رەهەندی سەربازی نییە، بەڵکو بڕیارە بەشێک لە کارمەندانی باڵیۆزخانەی ئەمریکاش لە بەغدا، کە پێشتر بەهۆی بارودۆخە ئەمنییەکەوە شوێنەکانیان جێهێشتبوو، بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان.

لە ماوەی رابردوودا و لە کاتی گەرمبوونی بەرەکانی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران، هێزەکانی ئەمریکا بە مەبەستی پاراستنی گیانی سەربازەکانیان و کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان، بڕیاریاندا لە ناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بکشێنەوە و هەموو جومگەکان و جێگەکانیان رادەستی هێزە عێراقییەکان کردبوو.

گەڕانەوەی ئەمریکییەکان بۆ ناو جەرگەی بڕیاری سەربازیی عێراق، وەک ئاماژەیەک بۆ هێوربوونەوەی رێژەیی دۆخی ناوچەکە و دەستپێکردنەوەی هەماهەنگییە ئەمنییەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی پاشماوەکانی داعش دەبینرێت، کە لە ماوەی شەڕی ئێراندا تا ڕادەیەک فەرامۆش کرابوون.