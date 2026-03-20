دیاربەکر.. لە ئاهەنگی نەورۆز پەیامی ئۆجەلان دەخوێندرێتەوە

بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری هاووڵاتییان و نوێنەری پارتە سیاسیەکان سبەی ئاهەنگی نەورۆز لە دیاربەکر بەڕێوەدەچێت.

سبەی شەممە، 21ـی ئاداری 2026، لە شاری دیاربەکری باکووری کوردستان، ئاگری نەورۆز هەڵدەکرێت و ئاهەنگێکی جەماوەری گەورە بەڕێوەدەچێت.

لە گەڕەکی نەورۆز لە شاری دیاربەکر بە بەشداری هەزاران هاووڵاتیی و نوێنەری پارتە سیاسییەکان و رێکخراوەکانی مەدەنی، ئاهەنگی نەورۆز بەڕێوەدەچێت.

لە ئاهنگەکە دا پەیامی عەبدوڵڵا ئۆجەلان و پەیامی نێچیرڤان بارزانی دەخوێنرێتەوە.

هەروەها لەیلا زانا و ژمارەیەک سیاستمەداری دیکە گوتاریان دەبێت.

هاوکات بۆ پاراستنی ئاسایشی شوێنەکە 12 هەزار پۆلیس لە ئەرکدا دەبن و بە گوێرەی زانیارییەکان پێنج تۆن دار بۆ ئاگری نەورۆز ئامادە کراون.