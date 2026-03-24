کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی: دەنگی مەزڵوومیەتی گەلەکەمان دەگەیەنینە ناوەندە بڕیار بە دەستەکانی جیهان

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشە مووشەکییەکەی سەر هێزی پێشمەرگەی لە سنووری سۆران کرد و راشیگەیاند، وەک نوێنەری کوردانی دەرەوە، هەموو رێکارێکی دیپلۆماسی دەگرنە بەر بۆ دروستکردنی فشار لەسەر نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی بڕیاردەر، تاوەکوو سنوورێک بۆ ئەم "دەستدرێژییە دوژمنکارانانە" دابنێن و قەوارەی هەرێمی کوردستان بپارێزن.

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە، تێیدا ئاماژەی داوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، لە کردەوەیەکی ترسنۆکانە و دوژمنکارانەدا، بارەگاکانی فیرقەی 7ـی پیادەی دەڤەری 1 و هێزێکی فیرقەی 5ـی پیادەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری سۆران، بە 6 مووشەکی بالیستیی ئێرانی کرانە ئامانج، ئەم هێرشە نامەردانەیە کە دوورە لە هەموو بەهایەکی مرۆڤایەتی، بووە هۆی شەهیدبوونی 6 پێشمەرگەی قارەمان و برینداربوونی 30 پێشمەرگەی دیکە، ئێمە لە کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی، بە توندترین شێوە ئەم پەلامارە تیرۆریستییە سەرکۆنە و شەرمەزار دەکەین.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، وەک کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی رایدەگەیەنین، بەرانبەر بەم غەدر و دەستدرێژییە بەردەوامانەی دەکرێنە سەر خاک و گەلەکەمان بێدەنگ نابین، لەم پێناوەدا، کۆنفیدراسیۆنەکەمان لە دەرەوەی وڵات هەموو رێکارێک دەگرێتە بەر، بۆ ئەوەی دەنگی مەزڵومییەتی گەلەکەمان بە ناوەندە بڕیار بەدەستەکانی جیهان بگەینێت، بۆ رێگری کردن لەم جۆرە دەستدرێژیانە.

هاوکات کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی دەشڵێت: ئامادەکاری دەکەین بۆ بە کارهێنانی رێگا و ئامرازی جیاواز، فشارێکی گەورە و کاریگەر دەخەینە سەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی بڕیاردەر، تاوەکوو ئەرکی ئەخلاقی و یاسایی خۆیان جێبەجێ بکەن لە پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان و سەروەرییەکەی، لەگەڵ ئەوەشدا بە زووترین کات سنوورێک بۆ ئەم هێرشە دوژمنکارییانە دابنێن

باسی لەوەش کردووە، پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی تێبگات کە هەرێمی کوردستان فاکتەری ئارامییە لە ناوچەکەدا و ناکرێت چیتر باجی ململانێ و پەلاماری وڵاتانی دەوروبەر بدات، ئیرادەی گەلەکەمان و هێزی پێشمەرگە زۆر لەو پیلانانە بەهێزترە و تەمەنی ستەمکاریش هەمیشە کورتە.

لە کۆتاییدا، پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی خۆمان ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدەکانمان دەکەین و لە خودای مەزن داواکارین شیفای خێرا بە 30 پێشمەرگە بریندارەکەمان ببەخشێت.