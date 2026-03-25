گوتەبێژی حکوومەت: هەموو رێکارێک دژی هێرشەکان دەگرینەبەر

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، هەموو رێکارێک بۆ بەرپەرچدانەوەی دەستدرێژییە دوژمنکارییەکانی سەر هەرێمی کوردستان دەگرنەبەر.

پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، "بە توندی سەرکۆنەی بەئامانجگرتنی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین، کە بووەتە هۆی شەهیدبوونی 6 پێشمەرگە و برینداربوونی 30 پێشمەرگەی دیکە".

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەش دا، "هەموو رێکارێک دەگرینەبەر بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو دوژمنکارییانەی دژی هەرێمی کوردستان دەکرێن".

هاوکات داوای لە حکوومەتی فیدراڵی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بە ئەرکی خۆیان هەستن و سنوورێک بۆ ئەو دەستدرێژییانە دابنێن کە دەکرێنە سەر کوردستان.

بەرەبەیانیی سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.