نێچیرڤان بارزانی: پەیوەندیمان بە ئێرانەوە کردووە و گوتیان، بە هەڵە هێرشەکەمان کردووە

سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بەرپرسانی ئێران دانیان بەوەدا ناوە، بە هەڵە هێرشیان کردووەتە سەر پێشمەرگە. جەختیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لەم جەنگەی ناوچەکە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سۆران، بەشداری لە پرسەی ئەو شەش پێشمەرگەیە کرد کە لە هێرشێکی مووشەکی بالیستیی ئێراندا، شەهید بوون.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند "بە توندی سەركۆنەی ئەم هێرشە دەكەین." ئاشکراش یکرد، لەسەر ئەو رووداوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران گفتوگۆیان کردووە و گوتی: "ئێران لێكۆڵینەوە لەسەر هێرشەكە دەکات و دانیشی بەوەدا ناوە کە بە هەڵە هێرشەكەیان كردووە، لە ئێستاشدا ئێمە چاوەڕوانی وەڵامی کۆتایی ئێران دەكەین بۆ هەرێمی کوردستان."

سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی هەولێر کردەوە سەبارەت بە ئاڵۆزییەکان و رایگەیاند: "هەرێمی كوردستان هەمیشە فاکتەری ئارامی و سەقامگیرییە لە ناوچەكە و هیچ كاتێکیش نابینە هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ، هەروەها بە هیچ شێوەیەک نابینە بەشێک لەم جەنگە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، نێچیرڤان بارزانی پەیامێکی ئاراستەی بەغدا کرد و داوای لە حکومەتی فیدراڵی کرد بەرپرسیارێتییەکانی خۆی جێبەجێ بکات، لەو بارەیەوە رایگەیاند: "پێویستە حكوومەتی عێراق وەک وڵاتێكی خاوەن سەروەریی هەڵسوكەوت بكات."

هەروەها هۆشداریشیدا لە مەترسییەکانی مانەوەی دۆخەکە بەم شێوەیە و جەختی لەوە کردەوە "دەبێت بەپەلە هێرشی گروپە لە یاسادەرچووەكان رابگیرێن" بۆ ئەوەی سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستان پارێزراو بێت.

بەرەبەیانیی سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.