عێراق لە ئەنجوومەنی ئاسایش سکاڵا لە دژی ئەمریکا تۆمار دەکات

پێش 49 خولەک

حکوومەتی عێراق لە دژی هێرشەکانی سەر حەشدی شەعبی و سوپا، رێکاری یاسایی و دیپلۆماسی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دەگرێتەبەر.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، "سەرەڕای هەوڵە سیاسی و دیپلۆماسییەکانی عێراق بۆ دوورخستنەوەی وڵات لە ململانێ هەرێمییەکان، بەیانی ئەمڕۆ هێرشێکی ناڕەوا کرایە سەر مەڵبەندی تەندروستی سەربازی حەبانییە". ئاماژەی بەوەش دا، "ئەم هێرشە بووەتە هۆی کوژران و برینداربوونی ژمارەیەک لە کارمەندانی سوپای عێراق".

سەباح نوعمان، روونیشی کردەوە، "حکوومەت و هێزە چەکدارەکان مافی وەڵامدانەوەیان بە هەموو ئامرازە بەردەستەکان بەگوێرەی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان هەیە. جەختی لەوەش کردەوە، ئەم کارە تاوانێکی تەواوە و پێشێلکارییەکی روونی یاسا نێودەوڵەتییەکانە، هەروەها زیان بە پەیوەندی نێوان گەلی عێراق و ئەمریکا دەگەیەنێت".

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، ئەوەشی خستە روو، "محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ، وەزارەتی دەرەوەی راسپاردووە بۆ بانگهێشتکردنی کارداری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق. ئامانجی ئەم بانگهێشتکردنە رادەستکردنی یاداشتێکی ناڕەزایەتی فەرمی و توندە بەرانبەر پێشێلکردنی سەروەریی عێراق".

نوعمان، گوتیشی، "سکاڵایەکی فەرمی بە بەڵگە و وردەکارییەوە پێشکەشی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەکرێت بۆ چەسپاندنی مافەکانی گەلی عێراق بەرانبەر ئەم دەستدرێژییانە".

بە گوێرەی راگەیەنراوێکی وەزارەتی بەرگریی عێراق، کاتژمێر 09:00ی بەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممە، 25ی ئاداری 2026، هێرشێکی ئاسمانی کراوەتە سەر بنکەی تەندروستیی سەربازیی حەبانییە و هۆبەی کارەکانی حەبانییە.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، حەوت سەرباز گیانیان لەدەست داوە و 13 سەربازی دیکەش بریندار بوون.