ئەڵمانیا و بەریتانیا پرسە و سەرەخۆشی لە وەزارەتی پێشمەرگە دەکەن

چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، هەردوو حکوومەتی ئەڵمانیا و بەریتانیا، لە دوو نامەی جیاوازدا سەرەخۆشییان ئاراستەی وەزارەتەکە کرد.

بە پێی راگەیەنراوەکە، هەردوو حکوومەتی ئەڵمانیا و بەریتانیا، بەهۆی شەهیدبوونی شەش پێشمەرگە، هاوخەمی و سەرەخۆشی قووڵی خۆیان ئاراستەی وەزارەتی پێشمەرگە کرد.

​هاوکات هەردوو وڵات وێڕای دەربڕینی خەمبارییان ڕێزیان لە قوربانیدانی هێزەکانی پێشمەرگە گرت و خۆیان بە هاوبەشی خەمی گەلی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگە زانی و پرسە و سەرەخۆشیان ئاراستەی بنەماڵەو کەس وکاری شەهیدان کرد .

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەرەبەیانی سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.