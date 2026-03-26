پشکی شێری هێرشەکانی ئێران بەر وڵاتانی کەنداو کەوتووە
ئامارە نوێیەکان ئاشکرای دەکەن، زۆرینەی رەهای هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێران ئاراستەی وڵاتانی کەنداو کراون و رێژەیەکی زۆر کەمیشیان ئیسرائیلیان کردووەتە ئامانج، لەنێو وڵاتانی کەنداویشدا ئیمارات زۆرترین هێرشی بەرکەوتووە.
رۆژنامەی "شەرقولئەوسەت" ئامارێکی فەرمیی هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە بڵاوکردەوە و ئاماژەی بەوە دا، لە سەرەتای هەڵگیرسانی جەنگ لە 28ی شوباتی رابردووەوە 83٪ی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێران وڵاتانی کەنداویان کردووەتە ئامانج و تەنیا 17٪یان ئاراستەی ئیسرائیل کراون.
ئامارەکان ئەوەیان روون کردەوە، تاوەکوو ئێستا 4 هەزار و 391 مووشەک و درۆنی ئێرانی ئاراستەی وڵاتانی کەنداو کراون و لە بەرانبەردا تەنیا 930 دانەیان ئیسرائیلیان کردووەتە ئامانج.
لەنێو وڵاتانی کەنداویشدا ئیمارات بە 2 هەزار و 156 هێرش پشکی شێری بەرکەوتووە و دوای ئەویش کوێت بە 791 هێرش، سعوودیە بە 723 هێرش، بەحرەین بە 429 هێرش، قەتەر بە 270 هێرش و عومان بە 22 درۆن کراونەتە ئامانج.
ئەم پەرەسەندنە مەترسیدارە ئەوە نیشان دەدات، چەقی هێرشەکانی ئێران لەبری ئیسرائیل، زیاتر رووی لە ئاسایش و ژێرخانی ستراتیژیی وڵاتانی کەنداوە.