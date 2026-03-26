رۆیتەرز: پاکستان رێگری لە تیرۆرکردنی دوو بەرپرسی باڵای ئێران کرد

بەرپرسێکی باڵای پاکستانی ئاشکرای کرد، ئیسرائیل پلانی کوشتنی وەزیری دەرەوە و سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانی هەبووە، بەڵام لەسەر داوای ئەمریکا لەو هەنگاوە پاشگەز بووەتەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە (26ـی ئاداری 2026) بەرپرسێکی باڵای پاکستانی بە ئاژانسی "رۆیتەرز"ـی راگەیاند، ئیسرائیل لە چەند رۆژی رابردوودا، زانیاری لەبارەی شوێنی مانەوەی عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانی لەبەردەستدا بووە.

ئاماژەی بەوە کرد، ئیسرائیل دەیویست هەردوو بەرپرسە باڵاکەی ئێران لەناو ببات و کۆتاییان پێ بهێنێت.

روونیشی کردەوە، ئیسرائیل لەسەر داوای ئەمریکا لەو کارە پاشگەز بووەتەوە، ئەمەش دوای ئەوەی پاکستان داوای لە ئەمریکا کردووە ئیسرائیل ئاگادار بکاتەوە بۆ ئەوەی هێرش نەکاتە سەر عێراقچی و قالیباف.

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرانی پاکستان لە بڵاوکراوەیەکدا لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) رایگەیاند: پاکستان پێشوازی و پشتگیریی تەواوی ئەو هەوڵە بەردەوامانە دەکات کە بۆ ئەنجامدانی دیالۆگ بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە جەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێوەدەچن، ئەوەش لەپێناو بەرژەوەندیی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە و جیهاندا.

شەهباز شەریف جەختیشی کردەوە: بە مەرجی رەزامەندیی هەردوولایەنی ئەمریکا و ئێران، پاکستان ئامادە و سەربەرزە ببێتە میواندار بۆ ئاسانکاری لە گفتوگۆیەکی مانادار و یەکلاکەرەوە، بە ئامانجی گەیشتن بە چارەسەرێکی گشتگیر بۆ ململانێی ئێستا.

ئەم دەسپێشخەرییەی پاکستان لە کاتێکدایە، کە هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ڕێگریکردن لە فراوانبوونی بازنەی جەنگ بەردەوامییان هەیە.