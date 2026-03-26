مەترانی زاخۆ سەرەخۆشی لە مەسرور بارزانی و کەسوکاری شەهیدان دەکات

مەترانی ئەبڕەشیەیی زاخۆ بۆ کلدان، لە رێگەی بروسکەیەکی سەرەخۆشییەوە بۆ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هاوخەمی قووڵی خۆی بۆ شەهید و بریندارانی هێزەکانی پێشمەرگە و دەزگا ئەمنییەکان دەربڕی.

مەتران فێلیکس سەعید شابی، مەترانی ئەبڕەشیەیی زاخۆ بۆ کلدان، لە پەیامەکەیدا بۆ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، سەرەخۆشی و هاوخەمی قووڵیان ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدان و بریندارانی هێزەکانی پێشمەرگە لە هەولێر و سەرجەم ئەندامان و کارمەندانی هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن.

مەترانی زاخۆ ستایشی ئەو قوربانیدانەی کردووە کە پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەکان لە پێناو پاراستنی خاک و هاووڵاتیان پێشکەشی دەکەن و رایدەگەیەنێت: "لە خودای گەورە داواکارین، قوربانییەکان بە رەحمەتی خۆی شاد بکات و ناوچەکەمان و وڵاتمان لە هەموو زیان و بەڵایەک بپارێزێت."

هاوکات هەر لەو بروسکەیەدا، بە بۆنەی نزیکبوونەوەی جەژنەکانی قیامەت و تێپەڕبوون (الفصح)ی پیرۆز، مەتران فێلیکس هیوای خواستووە ئاسایش و ئاشتی باڵ بکێشێت بەسەر هەرێمی کوردستان و تەواوی جیهاندا.