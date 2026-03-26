جەنگی ئێران سیاسی

مەترانی زاخۆ سەرەخۆشی لە مەسرور بارزانی و کەسوکاری شەهیدان دەکات

مەتران فێلیکس سەعید شابی
کوردستان هێرشی ئێران بۆ سەر هەولێر

مەترانی ئەبڕەشیەیی زاخۆ بۆ کلدان، لە رێگەی بروسکەیەکی سەرەخۆشییەوە بۆ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هاوخەمی قووڵی خۆی بۆ شەهید و بریندارانی هێزەکانی پێشمەرگە و دەزگا ئەمنییەکان دەربڕی.

مەتران فێلیکس سەعید شابی، مەترانی ئەبڕەشیەیی زاخۆ بۆ کلدان، لە پەیامەکەیدا بۆ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، سەرەخۆشی و هاوخەمی قووڵیان ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری شەهیدان و بریندارانی هێزەکانی پێشمەرگە لە هەولێر و سەرجەم ئەندامان و کارمەندانی هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن.

مەترانی زاخۆ ستایشی ئەو قوربانیدانەی کردووە کە پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەکان لە پێناو پاراستنی خاک و هاووڵاتیان پێشکەشی دەکەن و رایدەگەیەنێت: "لە خودای گەورە داواکارین، قوربانییەکان بە رەحمەتی خۆی شاد بکات و ناوچەکەمان و وڵاتمان لە هەموو زیان و بەڵایەک بپارێزێت."

هاوکات هەر لەو بروسکەیەدا، بە بۆنەی نزیکبوونەوەی جەژنەکانی قیامەت و تێپەڕبوون (الفصح)ی پیرۆز، مەتران فێلیکس هیوای خواستووە ئاسایش و ئاشتی باڵ بکێشێت بەسەر هەرێمی کوردستان و تەواوی جیهاندا.

 
 
 
 
