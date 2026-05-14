ترەمپ بە فەرمی سەرۆکی چین بانگهێشت دەکات بۆ ئەمریکا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بانگهێشتنامەیەکی فەرمی ئاراستەی شی شی جینپینگ، سەرۆکی چین کرد، تاوەکو لە 24ـی ئەیلوولی داهاتوودا سەردانی ئەمریکا بکات.

پێنجشەممە 14ـی ئایاری 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، لە گوتارێکی لە میانی ئەو خوانەی سەرۆکی چین بۆی رێکخستبوو رایگەیاند، گفتوگۆکانیان لەگەڵ لایەنی چینی ئەرێنی و بونیادنەر بووە بۆ بەرژەوەندی هەردوو وڵات، ئاماژەی بەوەش کرد، پەیوەندی نێوان هەردوو وڵات رەگێکی مێژوویی قووڵی هەیە و بەردەوام لە گەشەکردندایە.

لای خۆیەوە کۆشکی سپی ئەمریکا رایگەیاند، چین رازی بووە ئێران چەکی ئەتۆمی نەبێت، هەروەها حکوومەتی بەیژینگ نەوتی زیاتر لە ئەمریکا دەکڕێت و لە گەڵ ئەوەشدایە گەرووی هورمز لە لایەن ئێرانەوە بکرێتەوە و چیتر بە داخراوی نەمێنێتەوە.

لە بەرانبەردا، شی جینپینگ سەردانەکەی ترەمپی بۆ بەیژینگ بە مێژوویی وەسف کرد و جەختی کردەوە، گەشەسەندنی چین و دروشمی دووبارە ئەمریکا بە مەزن بکەینەوە دەتوانن پێکەوە هەنگاو بنێن، هەروەها گوتیشی، واشنتن و بەیژینگ لە هاوکاری سوودمەند دەبن و لە رووبەڕووبوونەوەدا زیانمەند دەبن، بۆیە دەبێت هاوبەش بن نەک رکابەر.

دۆناڵد ترەمپ رۆژی چوارشەممە بە سەردانێکی سێ رۆژە گەیشتە بەیژینگ، ئەمە یەکەم سەردانی سەرۆکێکی ئەمریکایە بۆ وڵاتی چین دوای نزیکەی 9 ساڵ، هەروەها شاندێکی باڵای حکوومی و بازرگانی یاوەری ترەمپ بوون، لەوانە مارکۆ رۆبیۆ وەزیری دەرەوە، پیت هیگسێت وەزیری جەنگ، و سکۆت بیسێنت وەزیری گەنجینە کە دوای تەواوکردنی گفتوگۆ بازرگانییەکانی لە کۆریای باشوور گەیشتە بەیژینگ.

لە رووی ئابوورییەوە، گەورە بەڕێوەبەرانی کۆمپانیا تەکنەلۆژییەکانی ئەمریکا وەک ئیلۆن ماسک (تێسلا)، تیم کووک (ئەپڵ) و جێن-سۆن هوانگ (ئینڤیدیا) لەگەڵ نوێنەری 17 کۆمپانیای گەورەی دیکە بەشدارن، ئەمەش نیشانەی هەوڵێکە بۆ رێکخستنەوەی هاوسەنگییە بازرگانییەکانی نێوان هەردوو جەمسەرە ئابوورییەکەی جیهان.