فیلمێکی کوردی لە ئەڵمانیا پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات

بەڵگەفیلمی "ئاوازی باڵەکان"، لە دەرهێنانی هێمن خالیدییە، لە خولی 41مینی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دۆک فێستی میونشن لە ئەڵمانیا، پێشبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ی ئایاری 2026، میهرەبان ساڵح، نوێنەری بەڵگەفیلمە کوردییەکە بە کوردستان24ی گوت، "بەڵگەفیلمی "ئاوازی باڵەکان"، دوای سەرکەوتنی بەردەوامی لە فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکان، چەندین خەڵاتی بەدەستهێناوە وەکو، خەڵاتی باشترین بەڵگەفیلم لە هەردوو فێستیڤاڵی بۆسان و دهۆک. ئەمجارە گەیشتە ئەڵمانیا و لە فێستیڤاڵی بەناوبانگی دۆک فێستی میونشن نیشان درا، ئەو فێستیڤاڵەی کە بە یەکێک لە گەورەترین و گرنگترین فێستیڤاڵەکانی بەڵگەفیلم لە ئەوروپا دادەنرێت و هەموو ساڵێک لە شاری میونشن بەڕێوەدەچێت."

میهرەبان ساڵح گوتیشی، "فیلمەکە چیرۆکی ژنێکی کورد بە ناوی "خەجێ" دەگێڕێتەوە؛ ژنێک کە لە گوندی دارەتفێی رۆژهەڵاتی کوردستان ژیان بەردەوام دەکات و بە هەستێکی مرۆیی و پڕ لە میهرەبانی، لەقلەقێکی بریندار چارەسەر دەکات، بەڵام لە پشت ئەو چیرۆکە هێمنەدا، ژیانێکی ئاڵۆز هەیە؛ چونکە لە هەمان کاتدا ئامادەکاری بۆ کۆچی کچەکەی خۆشی دەکات، لەنێوان هیوا و جودایی."

میهرەبان ساڵح باس لە گرنگیی فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکە دەکات و دەڵێت، "فێستیڤاڵی دۆک فێستی میونشن، لەساڵی 1985 دامەزراوە، هەموو ساڵێک سەدان بەڵگەفیلم لە دەیان وڵاتی جیهانەوە پێشکەش دەکات و هەزاران بینەر، رەخنەگر، دەرهێنەر و خاوەن پیشەی سینەمایی لە هەموو جیهانەوە کۆدەکاتەوە. فێستیڤاڵەکە تایبەتمەندە بە گرنگیدان بە بابەتە مرۆیی، کۆمەڵایەتی، سیاسی و کولتوورییەکان، و زۆرجار ئەو فیلمانە هەڵدەبژێرێت کە دەنگی خەڵکی ئاسایی و چیرۆکی ژیانی راستەقینە دەگوازنەوە."

فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دۆک فێستی میونشن، لە 10ی ئایاری 2026، لە شاری میونشنی ئەڵمانیا بەبەشداری دەیان بەڵگەفیم لە تەواوی جیهاندا بەڕێوەچوو و ماوەی 11 رۆژ بەردەوام دەبێت.