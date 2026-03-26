قالیباف: رێگە نادەین بازنەی 'جەنگ و ئاگربەست' بەردەوام بێت

محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، وڵاتەکە لە لێواری سەرکەوتنێکی مێژووییدایە و چیتر قبوڵ ناکرێت هیچ لایەنێک مەرج بەسەر ئێراندا بسەپێنێت.

قالیباف لە پەیامەکەیدا کە لە پلاتفۆڕمی ئێکس بڵاویکردووەتەوە و رایگەیاندووە، ئامادەیی بەردەوامی خەڵک لە ماوەی 25 شەوی رابردوودا لە شەقامەکان و هاوشانیبونیان لەگەڵ فیداکارییەکانی هێزە چەکدارەکان، زەمینەیەکی لەباری بۆ تۆمارکردنی سەرکەوتنێکی گەورە رەخساندووە.

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران گوتیشی: هێزە چەکدارەکانی وڵات پابەندن بەوەی ئەم هەلە مێژووییە لەدەست نەدەن، ئامانجی سەرەکیش لەم قۆناخەدا بەدیهێنانی سەرکەوتنی یەکجاری و کۆتاییهێنانە بەو بازنە چەقبەستووەی کە بە "جەنگ،ئاگربەستم جەنگ" وەسف کراوە، تاوەکو سەقامگیرییەکی هەمیشەیی بێتە کایەوە.

ئەم پەیامە لە کاتێکدایە کە گرژییەکان لە ناوچەکە گەیشتوونەتە ئاستێکی باڵا و ئێران دەیەوێت لە رێگەی ئەم پەیامانەوە هێز و پێگەی خۆی لە بەرانبەر فشارە دەرەکییەکان نیشان بدات.