لە پارێزگای ئەنبار لیوای 13ـی حەشدی شەعبی بۆردومان کرا

کەمێک پێش ئێستا هێرشێکی ئاسمانی کرایە سەر بارەگایەکی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای ئەنبار، لە رۆژئاوای عێراق.

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، هێرشە ئاسمانییەکە بارەگای لیوای 13ـی حەشدی شەعبی لە قەزای قائیم کردووەتە ئامانج.

لەبارەی زیانە گیانییەکانیشەوە، پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، بەپێی ئامارە سەرەتاییەکان، لە ئەنجامی ئەو بۆردومانەدا 4 کەس بریندار بوون و گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە.

تاوەکو ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان و فەرماندەیی حەشدی شەعبی بە فەرمی وردەکاری زیاتریان لەبارەی هێرشەکە و ناسنامەی ئەو فڕۆکانەی بۆردومانەکەیان ئەنجامداوە، رانەگەیاندووە.