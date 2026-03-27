وەزیری دەرەوەی فەرەنسا: رووسیا لە جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هاوکاریی ئێران دەکات

پێش کاتژمێرێک

ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا رایگەیاند، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا پلانی هەیە هاوپەیمانییەکی نێودەوڵەتی بۆ دەستەبەرکردنی "ئازادیی دەریاوانی" لە گەرووی هورمز پێکبهێنێت، ئامانجی ئەم هاوپەیمانییە پاراستنی سەلامەتیی گواستنەوەی دەریایی و دابەزاندنی نرخی وزەیە لە بازاڕەکانی جیهاندا.

وەزیری دەرەوەی فەرەنسا لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، رووسیای تۆمەتبار کرد بەوەی هاوکاریی ئێرانی کردووە لە هێرشکردنە سەر پێگەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گوتی، "هەموو ئاماژەکان وامان لێدەکەن بیر لەوە بکەینەوە کە رووسیا لە جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، هاوکاریی ئێران دەکات بۆ لێدانی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا."

سەبارەت بە گرژییەکانی ناوچەکە، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا جەختی کردەوە، هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو بێ پاساون و دژی یاسا نێودەوڵەتییەکانن، ئاماژەی بەوەش کرد، کە وڵاتانی کەنداو بەشێک نین لەو شەڕ و ململانێیەی لە نێوان ئیسرائیل و ئەمریکا و ئێران.

روونیشیکردەوە، پێویستە گرژییەکانی گەرووی هورمز کۆتاییان بێت و ئارامی بۆ هاتوچۆی کەشتییەکان بگەڕێتەوە، هەر بۆ ئەو مەبەستەش ماکرۆن کار بۆ دروستکردنی هاوپەیمانییەکی فراوان دەکات بۆ پاراستنی ئاسایشی دەریاوانی.