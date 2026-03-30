بازاڕەکانی جیهان بەهۆی جەنگەوە زیاتر لە 11 ترلیۆن دۆلار زیانیان بەرکەوتووە

​بەهۆی هەڵکشانی گرژییە سەربازییەکانی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لە دژی ئێران، بازاڕە داراییەکانی جیهان تووشی شۆکێکی گەورە بوون و لە ماوەی یەک مانگدا بڕی 11.5 تریلیۆن دۆلار لە بەهای پشکەکان کەم بووەتەوە.

​بەپێی راپۆرتێکی رۆژنامەی "یەنی شەفەق"ی تورکی، لەو کاتەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ـی شوباتدا هێرشە سەربازییەکانیان بۆ سەر ئێران دەستپێکردووە، بازاڕی پشکەکان بە رێژەیەکی بەرچاو دابەزیون، ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن ​نرخی نەوت بە رێژەی %45 بەرزبووەتەوە، ئەمەش بووەتە هۆی دروستبوونی شۆکێکی وزە کە لە مێژوودا هاوشێوەی نەبووە.

​هەروەها پێوەرەکانی "بلومبێرگ" بۆ بەهای بازاڕی پشک لە جیهاندا، لە 157.5 تریلیۆن دۆلارەوە بۆ 146 تریلیۆن دۆلار دابەزیوە، هەروەها ئەم دابەزینە گەورەیە تەنیا لە ماوەی چوار هەفتەی رابردوودا تۆمار کراوە.

​​شارەزایان ئاماژە بەوە دەدەن، بەهۆی فراوانبوونی ململانێ ناوچەییەکان و نادیاریی دۆخی سیاسی، وەبەرهێنەران پەنایان بۆ کڕینی کاڵا کەم مەترسییەکان بردووە و لەو پشکانە دوورکەوتوونەتەوە کە ئەگەری زیانی گەورەیان لێ دەکرێت.