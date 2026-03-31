یاری نێوان هەولێر و زەورا بەبێ ئامادەبوونی هاندەران بەڕێوەدەچێت

ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەولێر بڕیارێکی بەپەلەی سەبارەت بە یاری نێوان هەردوو یانەی هەولێر و زەورا دەرکرد و رایگەیاند،؛ یارییەکە بەبێ ئامادەبوونی هاندەران ئەنجام دەدرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەولێر، بڕیار بوو ئەمڕۆ سێشەممە، یاری نێوان یانەی هەولێر و یانەی زەورا لەسەر یاریگای شەهید فەڕەنسۆ هەریری بە ئامادەبوونی هاندەران بەڕێوەبچێت، بەڵام بەهۆی تێکچوونی بارودۆخی ئەمنیی و ئەو هەڕەشانەی رووبەڕووی شارەکە بووەتەوە، گۆڕانکاری لە بڕیارەکەدا کرا.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: "بەهۆی ئەو بارودۆخە ئەمنییەی ئەمڕۆ بەیانی رووبەڕووی شارەکەمان بووەوە، تێیدا چەندین درۆنی تیرۆریستان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێندران، بڕیارماندا لەپێناو پاراستنی گیانی وەرزشوانان و هاندەران، یارییەکە بەبێ ئامادەبوونی جەماوەر بەڕێوەبچێت."

ژووری ئۆپەراسیۆنی هەولێر جەختی لەوەش کردووەتەوە، هەرچەندە دەزانن هاندەران بە پەرۆشەوە چاوەڕوانی ئەم یارییە بوون و یانەی هەولێریش لە رووی داراییەوە زیانمەند دەبێت، بەڵام "پاراستنی سەلامەتی گیانی هاونیشتمانیان لە سەرووی هەموو دەستکەوتێکی ماددی و وەرزشییەوەیە."

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەولێر داوای لێبووردنی لە هاندەرانی دڵسۆزی یانەی هەولێر کردووە و داوای لێکردوون لە دۆخەکە تێبگەن تەنیا بۆ بەرژەوەندی گشتی و پاراستنی ئارامیی پایتەخت دراوە.