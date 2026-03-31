کەشناسی: شەپۆلی باران بارین کۆتایی پێهات
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە، شەپۆلی باران بارین کۆتایی هات و بە گوێرەی ئامارەکانیش نزیکەی 30 ناوچەی کوردستان هەزار ملم بارانی تێپەڕاندووە.
بە گوێرەی ئەو رووپێوەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی بڵاویکردووەتەوە تاوەکوو ئەمڕۆ سێشەممە 31ی ئاداری 2026، لە 28 وێستگەی هەرێمی کوردستان بڕی باران زیاتر لە هەزار ملمی تێپەڕاندووە.
پارێزگای هەولێر
|مێرگەسۆر
|بارزان
|نازەنین
|هیران
|1884
|1390
|1265
|1136
پارێزگای سلێمانی:
|پێنجوین
|چوارتا
|یاخسەمەر
|بەرزنجە
|قەرەداخ
|رانیە
|1535
|1542
|1440
|1493
|1400
|1068
|بازیان
|قەڵادزە
|ماوەت
|چوارقوڕنە
|دەربەندیخان
|سەرکەپکان
|1073
|1195
|1059
|1066
|1023
|1189
پارێزگای دهۆک:
|دێرەلووک
|بجیل
|چەمانکێ
|زاویتە
|شیلادزە
|دینارتە
|1615
|1368
|1317
|1275
|1582
|1545
|باتیفە
|ئامێدی
|کانی ماسی
|ئاکرێ
|مانگێش
|سەرسەنگ
|1058
|1138
|1214
|1002
|1062
|1198
هەروەها بە گوێرەی پێشبینییەکان، کەشی ئەمڕۆ سێشەممە، ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی هەور دەبێت، بەڵام هەندێ کات بۆ نیمچە هەور دەگۆڕێت.
هاوکات شەپۆڵی باران بارین لە هەرێمی کوردستان کۆتایی هاتووە، تەنیا لە ناوچە شاخاوییەکاندا ئەگەری باران و کەمێک هەورە تریشقە و لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی، دهۆک و هەڵەبجە لە دوای نیوەڕۆ ئەگەری نمە بارانی کورتخایەن هەیە.
پلەی گەرمی پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ بەمشێوەیە دەبێت:
هەولێر: 17 پلەی سیلیزی
پیرمام: 12 پلەی سیلیزی
سۆران: 13 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 6 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 16 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 18 پلەی سیلیزی
دهۆک: 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 16 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 21 پلەی سیلیزی
سەبارەت بە کەشی پێشبینیکراوی سبەى چوارشەممە 1ـی نیسانی 2026، ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی نیمچە هەور دەبێت و ئەگەری نمە باران زیاتر لە ناوچە شاخاوییەکان هەیە .
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی بۆ سبەی بەمشێوەیە دەبێت:
هەولێر: 18 پلەی سیلیزی
پیرمام: 14 پلەی سیلیزی
سۆران: 15 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی
دهۆک: 17 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 18 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی