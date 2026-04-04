هاریس: رێگە نادەین ترەمپ دادوەرانی دادگای باڵا بە ئارەزووی خۆی دەستنیشان بکات

2026-04-04 01:06

کامالا هاریس، جێگری سەرۆکی پێشووی ئەمریکا، هۆشدارییەکی توندی دا سەبارەت بە مەترسییەکانی سەر دادگای باڵای وڵات و جەختی کردەوە، نابێت رێگە بدرێت دۆناڵد ترەمپ هەژموونی خۆی بەسەر ئەو دەزگا هەستیارەدا بسەپێنێت.

شەممە 4ـی نیسانی 2026، کامالا هاریس، جێگری سەرۆکی پێشووی ئەمریکا رایگەیاند: "دەبێت زۆر بە وردی ئاگاداری ئەو مەترسییانە بین کە لە ئێستادا رووبەڕووی دادگای باڵای ئەمریکا بوونەتەوە، گوتیشی،"ئێمە ناتوانین رێگە بدەین دۆناڵد ترەمپ بە ئارەزووی خۆی یەک یان دوو دادوەری دیکە بۆ دادگاکە دەستنیشان بکات."

هەروەها جێگری سەرۆکی پێشووی ئەمریکا ئاماژەی بەوەش کرد، پێویستە رێگری بکرێت لەوەی بەرزترین دەسەڵاتی دادوەری وڵات ببێتە پاشکۆی ترەمپ و بکەوێتە ژێر هەژموونی ئەوەوە.

ئەم قسانەی کامالا هاریس، جێگری سەرۆکی پێشووی ئەمریکا لە کاتێکدایە، پرسی پێکهاتەی دادگای باڵا و دەستنیشانکردنی دادوەرەکان بووەتە یەکێک لە بابەتە هەرە گەرمەکانی ململانێی سیاسی لە نێوان دیموکراتەکان و کۆمارییەکانی ئەمریکا.