ترەمپ لە نێوان رێککەوتنی ئێران و مەترسییەکانی پەرەسەندنی جەنگدا

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وادیارە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، سەرکەوتوو بووە لە فشارخستنە سەر هەردوو لایەنی ئیسرائیلی و ئێرانی بۆ راگرتنی هێرشە سەربازییە ئاڵوگۆڕکراوەکانی نێوانیان، ئەمەش دوای ئەوەی کە ترەمپ هۆشداری دابوو لە نەزانی و گەمژەیی لە ناوەڕاستی دانوستانەکاندا کە بە گوتەی ئەو گەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی بۆ بەدیهێنانی ئاشتی.

دووشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، پەرەسەندنە سەربازییەکانی نێوان ئێران و ئیسرائیل چەندین پرسیاری دروست کردووە دەربارەی رادەی کاریگەری ترەمپ لەسەر ئیسرائیل وەک هاوپەیمانە سەرەکییەکەی، هەروەها دەربارەی ئایندەی ئەو دانوستانانەی کە باس لە گەیشتنیان بە قۆناغی کۆتایی و کۆتاییهێنان بە جەنگ دەکرێت بێ ئەوەی ئاماژەی روون هەبێت.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کۆشکی سپی، ترەمپ لە ماوەی کەمتر لە 24 کاتژمێردا دوو پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ بنیامین ناتانیاهۆ ئەنجامداوە و داوای لێکردووە هێرشەکان دەستبەجێ رابگرێت، شارەزایان ئەم خولەی هێرشەکان بە "نامەی ئاگرین" ناودەبەن بۆ باشکردنی پێگەی دانوستان پێش هەر رێککەوتنێکی ئەگەری.

لە کاتێکدا ئێران و ئیسرائیل ئامادەیی خۆیان بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان نیشانداوە، بەڵام هەڕەشەکان بە تەواوی کۆتاییان نەهاتووە، سوپای ئێران رایگەیاندووە هێرشەکانی راگرتووە، بەڵام هۆشداری داوە ئەگەر ئیسرائیل هێرشەکانی دەستپێبکاتەوە، بەتایبەت لە باشووری لوبنان، ئەوا وەڵامی توندتر و بەهێزتریان دەبێت.

لە بەرانبەردا، ناتانیاهۆ لەژێر فشاری ترەمپدا فەرمانی راگرتنی هێرشەکانی داوە، بەڵام سەرچاوەکان دەڵێن ئیسرائیل پێداگیرە لەسەر پاراستنی مافی خۆی بۆ لێدانی حزبوڵڵا لە باشووری لوبنان، ئەمەش رەنگە ببێتە رێگر لەبەردەم هەوڵەکانی ترەمپ بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی فراوانتر کە بەرنامەی ئەتۆمی و سوککردنی سزاکان و ئاسایشی گەرووی هورمز بگرێتەوە.

رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" ئاماژەی بەوە کردووە، ناتانیاهۆ دەترسێت ئەو رێککەوتنەی ئیدارەی ترەمپ هەوڵی بۆ دەدات بۆ ئیسرائیل کارەساتبار بێت و دەستی وڵاتەکەی ببەستێتەوە لە مامەڵەکردن لەگەڵ حزبوڵڵا.

لە رووی ناوخۆیی ئەمریکاشەوە، ترەمپ دەیەوێت بە رێککەوتن لەگەڵ ئێران نرخی وزە دابەزێنێت و رێڕەوی بازرگانی دەریایی ئاسان بکات، بەڵام کۆمارییەکان لە ناو کۆنگرێس دابەش بوون؛ هەندێکیان وەک لیندزی گراهام پاڵپشتی هێرشەکانی ئیسرائیل دەکەن و هەندێکی تریشیان وەک تۆماس ماسی هۆشداری دەدەن لە مەترسییەکانی تێوەگلان لە جەنگێکی ناوچەیی فراوان.