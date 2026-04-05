ئەمریکا رێگری لە دەستبەسەرداگرتنی دوو فڕۆکەی لەکارکەوتووی کردووە لە ئێران

دووەم فڕۆکەوانی فڕۆکە تێکشکاوە ئەمریکییەکە لە نێو خاکی ئێران رزگار کرا. میدیاکانی ئەو وڵاتەش باس لەوە دەکەن، دوو فڕۆکەی گواستنەوە بە مەبەست لە ئۆپەراسیۆنەکەدا تەقێنراونەتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە زاری سەرچاوەیەکەوە بڵاویکردەوە، دوو فڕۆکەی گواستنەوە لە کاتی ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنی دووەم فڕۆکەوانی فڕۆکە جەنگییە تێکشکاوەکە، لە ناوخۆی ئێران لەکار کەوتوون.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، فەرماندەیی سەربازیی ئەمریکا فەرمانی داوە هەردوو فڕۆکەکە لە ناو خاکی ئێراندا بتەقێنرێنەوە بۆ رێگریکردن لە دەستبەسەرداگرتنیان لەلایەن هێزەکانی ئێرانەوە.

سوپای پاسداران و میدیاکانی ئیسرائیل چی دەڵێن؟

لەلای خۆیەوە سوپای پاسدارانی ئێران لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، شەوی رابردوو فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئەمریکییان لە باشووری ئەسفەهان خستووەتە خوارەوە، کە یارمەتیی پرۆسەی گەڕانەکەی دەدا.

هاوکات بڕیارگەی ناوەندیی "خاتەمەلئەنبیا"ـی ئێرانیش رایگەیاند، لە وەڵامی هەوڵەکانی دوژمن بۆ رزگارکردنی فڕۆکەوانەکەی، لە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی پاسداران، بەسیجی جەماوەری و هێزەکانی پۆلیسدا، ژمارەیەک فڕۆکەی جەنگی لە باشووری ئەسفەهان پێکران و تێکشکێنران.

کەناڵی "کان"ـی ئیسرائیلیش ئەوەی خستووەتەروو، دوو هەلیکۆپتەری ئەمریکی بەهۆی تەقەی هێزەکانی ئێرانەوە زیانیان بەرکەوتووە. هاوکات فڕۆکەیەکی جەنگیی پاڵپشتیی ئاسمانی لە جۆری (A-10) لە ناو خاکی کوێت تێکشکاوە لە کاتی دابینکردنی رووماڵی ئاسمانی بۆ ئۆپەراسیۆنەکە.

پەیامەکەی ترەمپ

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "تروس سۆشیاڵ" رزگارکردنی دووەم فڕۆکەوانی ئەو فڕۆکە جەنگییەی راگەیاند کە هەیینی رابردوو، لە ئاسمانی ئێران تێکشکێنرا بوو.

ترەمپ رایگەیاند، سوپای وڵاتەکەی یەکێک لە بوێرترین ئۆپەراسیۆنەکانی گەڕان و رزگارکردنی لە مێژووی ئەمریکادا جێبەجێ کردووە.

رۆژی هەینی رابردوو، فڕۆکەیەکی شەڕکەری ئەمریکی لە جۆری (F-15) لەسەر ئاسمانی ئێران خرایە خوارەوە. لە دوای رووداوەکە سوپای ئەمریکا دەستبەجێ هێزێکی تایبەتی کۆماندۆزی رەوانەی ناوخۆی ئێران کرد بۆ رزگارکردنی هەردوو فڕۆکەوانەکە.

سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد، دەیان فڕۆکەی پڕچەک بە کوشندەترین چەکی جیهان رەوانە کراون بۆ دەرهێنانی ئەفسەرەکە لە پشتی هێڵەکانی دوژمن. روونیشی کردەوە، فەرماندەی باڵا، وەزیری جەنگ و سەرۆکی دەستەی ئەرکانی هاوبەش راستەوخۆ چاودێریی پێگەی فڕۆکەوانەکەیان کردووە.

سەرۆکی ئەمریکا ئەوەشی خستە روو، ئەمە یەکەمجارە لە یادەوەریی سەربازیدا دوو فڕۆکەوانی ئەمریکی بە جیا و لە قووڵایی خاکی دوژمندا رزگار بکرێن. ئاماژەی بەوەش دا، ئۆپەراسیۆنەکە بەبێ هیچ کوژراوێک کۆتایی هاتووە و تەنیا یەکێک لە ئەندامانی تیمی رزگارکردنەکە بریندار بووە و باری تەندروستیی جێگیرە.

ترەمپ لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا ئەوەی خستەروو، هۆکاری رانەگەیاندنی هەواڵی رزگارکردنی فڕۆکەوانی یەکەم لە رۆژی پێشتردا، بۆ پاراستنی سەلامەتیی پرۆسەی رزگارکردنی فڕۆکەوانی دووەم بووە.