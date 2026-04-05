ترەمپ: سێشەممە دەبێتە رۆژی پرد و وێستگەکانی کارەبای ئێران

سەرۆکی ئەمریکا لە پەیامێکی زۆر توند و هەڕەشەئامێزدا داوا لە ئێران دەکات گەرووی هورمز بکاتەوە ئەگەر نا، پرد و وێستگەکانی کارەبای ئەو وڵاتە وێران دەکەن.

ئەمڕۆ، یەکشەممە، 05ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "تروس سۆشیاڵ" پەیامێکی زۆر توند و هەڕەشەئامێزی ئاراستەی ئێران کرد و رایگەیاند، رۆژی سێشەممە، 07ـی نیسانی 20265، دەبێتە رۆژی وێستگەکانی کارەبا و پردەکان لە ناوخۆی ئێران و هیچ شتێک هاوشێوەی ئەو رۆژە نابێت.

سەرۆکی ئەمریکا داوا لە سەرکردەکانی ئێران دەکات گەرووی هورمز بکەنەوە "ئەگەرنا لە دۆزەخدا دەژین، تەنیا سەیر بکەن."

ئەم هەڕەشە توندەی دۆناڵد ترەمپ لە کاتێکدایە ململانێ و جەنگی نێوان واشنتن و تاران پێی ناوەتە قۆناغێکی زۆر مەترسیدارەوە. دوای دەستپێکردنی جەنگەکە و بەرزبوونەوەی گرژییەکان، سوپای ئێران گەرووی هورمزی بە رووی هاتوچۆی کەشتییە بازرگانی و نەوتییەکاندا داخستووە، ئەمەش کاریگەریی گەورەی لەسەر بازاڕی وزەی جیهان دروست کردووە.

لە چەند هەفتەی رابردوودا هێزەکانی ئەمریکا زنجیرەیەک هێرشیان کردە سەر دامەزراوەکانی وزە و ژێرخانی سەربازیی ئێران، لە بەرانبەریشدا تاران چەندین کەشتی و بەرژەوەندیی ئەمریکای لە ناوچەکە کردە ئامانج. پێداگریی ئەمریکا بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز لە پێناو رێگریکردنە لە سەرهەڵدانی قەیرانێکی گەورەی ئابووری لە جیهاندا و دابینکردنی ئاسایشی هاتوچۆی دەریایی لە کەنداو.