سوپای پاسداران بەرپرسیارێتی هێرشکردنە سەر وێستگە پێترۆکیمیاییەکانی ئیمارات و کوێت و بەحرەینی گرتە ئەستۆ

سوپای پاسدارانی ئێران، بە فەرمی بەرپرسیارێتی زنجیرەیەک هێرشی مووشەکی و درۆنی وێرانکەری بۆ سەر دامەزراوە پێترۆکیمیاییەکانی ئیمارات، کوێت و بەحرەین راگەیاند. ئەم هەنگاوە، کە وەک وەڵامێک بۆ هێرشەکانی ئیسرائیل و هەڕەشەکانی واشنتن وەسف کراوە

رۆژی یەکشەممە 5ی نیسانی 2026، سوپای پاسدارانی ئێران بە فەرمی بەرپرسیارێتی خۆی لە ئەنجامدانی زنجیرەیەک هێرشی مووشەکی و درۆنی بۆ سەر دامەزراوە پێترۆکیمیاییەکان لە وڵاتانی ئیمارات، کوێت و بەحرەین راگەیاند. ئەم هەنگاوە وەک وەرچەرخانێکی مەترسیدار لە مەودای جەنگەکە و راکێشانی وڵاتانی تری ناوچەکە بۆ ناو ململانێکان تەماشا دەکرێت.

لە راگەیەندراوەکەدا، سوپای پاسداران ئاشکرای کرد کە هێزەکانیان بە وردی چەندین کارگە و وێستگەی پیشەسازیی ستراتیژییان لەو سێ وڵاتەی کەنداو پێکاوە. ئەم هێرشانە کە تێکڕای ژێرخانی وزە و ئابووریی هاوپەیمانانی ئەمریکایان لە ناوچەکەدا کردووەتە ئامانج، بوونەتە هۆی دروستبوونی شۆک لە بازاڕەکانی وزەی جیهان و بەرزبوونەوەی پێوانەیی نرخی سووتەمەنی.

هاوکات لەگەڵ راگەیاندنی بەرپرسیارێتی هێرشەکان، سوپای پاسداران هۆشدارییەکی توندی ئاراستەی واشنتن کرد. لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "ئەگەر هێرشەکان بۆ سەر ئامانجە مەدەنییەکان و ژێرخانی نیشتمانیی ئێران دووبارە ببنەوە، ئەوا هێرشەکانمان بۆ سەر تەواوی بەرژەوەندییە ئابوورییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا چڕتر و وێرانکەرتر دەکەین."