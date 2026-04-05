کوەیت: رووبەڕووی هێرشێکی بەرفراوانی موشەکی و درۆن بووینەتەوە

هێزە چەکدارەکانی کوەیت رایگەیاند، لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا رووبەڕووی هێرشێکی بەرفراوان بوونەتەوە کە تێیدا بە دەیان موشەک و درۆن کایەی ئاسمانی و دامەزراوە هەستیارەکانی ئەو وڵاتەیان کردووەتە ئامانج.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی نیسانی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوێکی فەرمی سوپای کوەیت، هێزەکانیان توانیویانە لە ماوەی 24کاتژمێری رابردوودا مامەڵە لەگەڵ نۆ موشەکی بالیستی، چوار موشەکی جووڵاو (کروز) و 31 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی "دوژمنکارانە" بکەن کە چوونەتە ناو کایەی ئاسمانی وڵاتەکەوە.

سوپای کوەیت ئاماژەی بەوە کردووە، هێرشی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان بووەتە هۆی پێکانی دوو وێستگەی بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا و شیرینکردنی ئاو، کۆمەڵگەی کەرتی نەوت، چەندین دامەزراوەی سەر بە دامەزراوەی نیشتمانیی نەوتی کوەیت و یەکێک لە بیناکانی کۆمەڵگەی وەزارەتەکان.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، "هێرشەکان بوونەتە هۆی زیانی ماددی گەورە و کەوتنەوەی ئاگر لە چەند شوێنێکی جیاواز، کە تیمە پەیوەندیدارەکان توانیویانە کۆنترۆڵیان بکەن، خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی لە ئەنجامی ئەو هێرشانە تۆمار نەکراوە."

لە لایەکی دیکەوە، هێزە چەکدارەکانی کوەیت داوای لە هاووڵاتیان و نیشتەجێبووانی وڵاتەکە کردووە، بە هیچ شێوەیەک وێنە و ڤیدیۆی شوێنە ئامانجکراوەکان بڵاو نەکەنەوە و نەکەونە داوی پروپاگەندە و هەواڵی هەڵبەستراوی هەژمارە وەهمییەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، چونکە ئەمە کاریگەری نەرێنی لەسەر ئاسایشی گشتی دەبێت.

سوپای کوەیت جەختی لەوەش کردووەتەوە کە لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ پاراستنی ئاسایشی نیشتیمان و سەلامەتی هاووڵاتیان، و هۆشیاری خەڵک لە مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارییەکان و پشت بەستن بە سەرچاوە فەرمییەکان بە بەشێکی گرنگ لە سەرکەوتنی هەوڵە بەرگرییەکان دادەنێن.