باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا: چیتر دەستەوەستان نابین

باڵیۆزخانەی ئەمریکا هۆشدارییەکی توند بە حکوومەتی عێراق دەدات و هەڕەشەیەکی توندیش لە گرووپە میلیشیاکان دەکات، کە چیتر لە ئاست هێرشەکان بێدەنگ نابن، هاوکات پاداشتێکی چەند ملیۆن دۆلاری راگەیاندووە بۆ هەر کەسێک زانیاریی ورد لەبارەی گرووپە میلیشیاکان بدات.

گوتەبێژی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا ئەمڕۆ یەکشەممە 5ی نیسانی 2026، راگەیەندراوێکی رۆژنامەوانی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، میلیشیا تیرۆریستییەکانی عێراق شەوی رابردوو، بۆ تیرۆرکردنی دیپلۆماتکارە ئەمریکییەکان، دوو هێرشی مەترسیداریان بۆ سەر دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا لە عێراق ئەنجامداوە.

هەروەها ئاماژەیداوە "جگە لەم دوو هێرشە، لە چەند هەفتەی رابردوودا، گرووپە میلیشیاکان لە ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستان و لە وڵاتانی دراوسێی عێراقیشەوە، هاووڵاتیانی ئەمریکی و دامەزراوەکانی حکوومەتی عێراق و خەڵکی مەدەنیان کردووەتە ئامانج، کە لەنێو هێرشەکاندا نێردە دیپلۆماتییەکانمان کراونەتە ئامانج".

گوتەبێژەکەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا جەخت دەکاتەوە، کە چەندینجار داوایان لە حکوومەتی عێراق کردووە دەستبەجێ بەرپرسیارێتی خۆی جێبەجێ بکات بۆ راگرتنی هێرشەکان بۆ سەر دامەزراوەکانی ئەمریکا و رێگری لە میلیشیا تیرۆریستییەکان بکات، کە چیتر خاکی عێراق بۆ هێرشکردن بەکارنەهێنن؛ هاوکات گوتەبێژەکە هۆشداریداوەتە حکوومەتی فیدراڵ و هەڕەشە دەکات، ئەگەر حکوومەتی عێراق پابەندی ئەرک و بەڵێنەکانی نەبێت، ئەمریکا چیتر لە پاراستنی هاووڵاتیانی و بەرژەوەندییەکانی دەستەوەستان نابێت.

هەروەها پاداشتێکی سێ ملیۆن دۆلاری راگەیەنداوە بۆ هەر کەسێک کە زانیاریی دروست لە بارەی ئاشکرا کردنی ناسنامە و شوێنی گرووپە میلیشیاکانی بەرپرسن لە هێرشانەی دەکرێنە سەر ناوەندە دیپلۆماسیەکانی ئەمریکا لە عێراق.