تێچووی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ئەمریکا لە جەنگی ئێراندا ئاشکرا کرد
ماڵپەڕی "Iran War Cost Tracker" کە تایبەتە بە چاودێریکردنی تێچووی دارایی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئێران، رایگەیاند؛ تێچووی ئەم جەنگە لە ماوەی 37 رۆژی رابردوودا، ئاستی 42 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە.
بەگوێری داتا نوێیەکانی ئەو ماڵپەڕە، تا رۆژی یەکشەممە، تێچووی شەڕەکە گەیشتووەتە زیاتر لە 42.1 ملیار دۆلار. ئاماژە بەوەش کراوە، ئەم خەمڵاندنانە لەسەر بنەمای ئەو زانیارییانە داڕێژراون کە پێنتاگۆن لە 10ـی ئاداردا پێشکەشی کۆنگرێسی ئەمریکای کردووە.
لە راپۆرتەکەدا هاتووە؛ پێنتاگۆن پێشتر رایگەیاندبوو تەنیا تێچووی شەش رۆژی یەکەمی ئۆپەراسیۆنەکە گەیشتووەتە 11.3 ملیار دۆلار. هەروەها وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە، پلانیان هەیە لە قۆناخەکانی داهاتوودا رۆژانە بڕی یەک ملیار دۆلار بۆ بەردەوامیی پرۆسە سەربازییەکان خەرج بکەن.
جێگەی وەبیرهێنانەوەیە، ئۆپەراسیۆنی سەربازیی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران لە 28ـی شوباتی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە و تا ئێستاش بەردەوامە.