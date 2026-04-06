کوژرانی بەرپرسێکی باڵای سوپای پاسدارانی ئێران راگەیەندرا
ئاژانسی هەواڵی تەسنیم بڵاویکردەوە، ژەنەراڵ سەید مەجید خاتەمی، بەرپرسی رێکخستنی ئیتڵاعاتی سوپای پاسداران لە هێرشێکدا کوژراوە.
ئاماژەی بەوەشداوە، ئەم بەرپرسە نزیکەی نیو سەدەیە خزمەتی ئاسایش و هەواڵگریی ئێرانی کردووە، ئەمەش زەمینەی خۆشکردووە بۆ ئەوەی ئیتڵاعات بۆ چەندین ساڵ بتوانێت رێگریی لە پلانی نەیارەکانی بکات و رووبەڕوویان ببێتەوە لە دەستوەردانیان لە ناسەقامگیرکردن و ئاسایش و ئارامی ئێران.
لە 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێڕشەکانیان بۆ سەر ئێران دەستپێکرد، لە یەکەم رۆژانی هێرشەکە چەندین بەرپرسی باڵای ئێران کوژران، کە یەکێک لەوانە رێبەری باڵای ئێران عەلی خامنەیی بوو.