وەزارەتی پێشمەرگە: بە چوار درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایە سەر بارەگایەکمان

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاند، جارێکی دیکە بە چوار درۆن بارەگایەکیان کراوەتە ئامانج. جەختیش دەکاتەوە، ئەگەر حکوومەتی فیدراڵ هەروا بێ هەڵوێست بێت، "ناچار دەبین هەڵوێستی دیکەمان دەبێت".

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە، شەوی یەکشەممە، 5ی نیسانی 2026، جارێکی دیکە گرووپە تیرۆرستییە لەیاسا دەرچووەکان، لە رێگەی چوار درۆنی بۆمبڕێژکراوەوە هێرشیان کردە سەر بارەگایەکی هێزی پێشمەرگەی کوردستان.

وەزارەتەکە ئەوەشی خستووەتە روو، لە رۆژانی رابردووشدا چەندین جار هێرشە تیرۆرستیەکان لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بۆ سەر بارەگاکانی پێشمەرگە بەردەوام بوون.

وەک ئەوەی وەزارەتی پێشمەرگەی جەختی لێ کردووەتەوە، "ئەم زنجیرە هێرشانە، بە ئاشکراو بە بەرچاوی سوپا و هێزە ئەمنییەکانی عێراقەوە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە و زیانی گیانی و ماددی زۆریان هەبووە".

باس لەوەش کراوە، "تا ئێستا حکوومەتی فیدراڵ، فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان، فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان و دامەزراوە ئەمنییەکانی عێراق، هیچ هەڵوێستێکی جدیان نەبووە بۆرێگریکردن لەم هێرشە تیرۆریستی و تێکدەرانەیە".

وەزارەتەکە دووپاتی کردووەتەوە "پێشمەرگە بەشێکە لەسیستەمی ئەمنی و بەرگری، هەمیشە رۆڵی سەرەکی و کاریگەری هەبووە لە پاراستنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و عێراق، دەبێ ئەو دەستدرێژیانە بەخێرایی بوەستێنرێت و تاوانکاران سزا بدرێن".

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا هاتووە "ئێمە لە پێناو بەرژەوەندی هەموو خەڵکی عێراق و کوردستان و لەبەرچاوگرتنی ئەم دۆخە نالەبارە، دانمان بە خۆماندا گرتووە، بەڵام ئەگەر حکوومەتی فیدراڵ هەر وا بێ هەڵوێست بێت ناچار دەبین هەڵوێستی دیکەمان دەبێت".