زۆرترین ئەو کەسانەی رەگەزنامەی ئەڵمانیایان وەرگرتووە سوورین

پێش دوو کاتژمێر

ئەڵمانیا ساڵی رابردوو رەگەزنامەی بە زیاتر لە 332 هەزار کەس داوە و سووریەکان لەسەروبەندی ئەو کەسانەن رەگەزنامەیان وەرگرتووە.

بەرپرسانی بەشی ئامار و داتای ئەڵمانیا وردەکاری پێدانی رەگەزنامەیان بە پەنابەر و کۆچبەران لەساڵی 2025 بڵاوکردووەتەوە و تیایدا دەردەکەوێت؛ ساڵی رابردوو 332 هەزار و 500 کەس لە ئەڵمانیا رەگەزنامەیان وەرگرتووە، ئەمەش بەراورد بە ساڵانی رابردوو لەسەدا 14 زیادی کردووە. زۆرترین ئەو کەسانەشی رەگەزنامەیان وەرگرتووە هاووڵاتی سووریا و رۆژئاوای کوردستانن.

ئامارەکان دەریدەخەن، یەک لەسەر چواری ئەوانەی رەگەزنامەیان لە ئەڵمانیا وەرگرتووە ساڵی رابردوو بەڕەگەز سوورین.

لە دوای سووریەکان هەریەکە لە تورک و رووسیەکان پلەی دووەم و سێیەمیان گرتووە لە وەرگرتنی رەگەزنامەی ئەڵمانیا بەجۆرێک تورکەکان 34 هەزار کەسیان رەگەزنامەی ئەڵمانیایان لەساڵی 2025 پێدراوە و رووسییەکانیش 19 هەزار و 700 کەسیان رەگەزنامەی ئەڵمانیایان وەرگرتووە.