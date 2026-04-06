ئاماری قوربانییانی جەنگی ئێران لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

دوای دەستپێکردنی جەنگ لە 28ـی شوباتی رابردوو، کاتێک ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر ئێران، تاران بە هێرشکردنە سەر ئیسرائیل و بنکەکانی ئەمریکا لە کەنداو و لوبنان وەڵامی دایەوە، هەزاران کەس لە سەرانسەری ناوچەکەدا گیانیان لەدەستداوە، بە گوێرەی ئامارێک کە ئاژانسی رۆیتەرز بڵاویکردووەتەوە، ووردەکاری زیانە گیانییەکان ئاشکرا کراوە کە بەم شێوەیەیە:

1- ئێران : گەورەترین زیانی مرۆیی بەرکەوتووە.

بە گوێرەی ئاماری ئاژانسی هەواڵی چالاکوانانی مافی مرۆڤ(هرانا) کە بنکەکەی لە ئەمریکایە، 3546 کەس گیانیان لەدەستداوە، کە 1616ـیان مەدەنین و 244ـیان منداڵن.

مانگی سووری نێودەوڵەتی رایگەیاندووە، 1900 مەدەنی کوژراون و 20 هەزار کەسیش بریندارن بەهۆی بۆردومانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە.

سوپای ئێران ئاماژەی بەوە کردووە، 104 سەربازیان لە ژێرئاوکەوتنی کەشتییەکی جەنگیدا لەلایەن ژێردەریاییەکی ئەمریکییەوە لە نزیک کەناراوەکانی سریلانکا گیانیان لەدەستداوە.

2- لوبنان :

1497 کەس لە هێرشەکانی ئیسرائیلدا کوژراون کە 129 کەس لە کوژراوەکان منداڵن.

زیاتر لە 400 چەکداری حزبوڵڵای لوبنان و 10 سەربازی سوپای لوبنان گیانیان لەدەستداوە.

3 سەربازی هێزەکانی ئاشتیپارێزی نێودەوڵەتی (UN) کە خەڵکی ئەندەنووسیان، لە باشووری لوبنان کوژراون.

3- عێراق: قوربانی لە پێکهاتە جیاوازەکانن.

108 کەس کوژراون، کە پێکهاتوون لە مەدەنی، چەکدارانی حەشدی شەعبی، سەربازانی سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە، هەروەها کارمەندێکی بیانی لە هێرشێکدا کوژراوە.

4- ئیسرائیل و ئەمریکا:

ئیسرائیل: 23 کەس بەهۆی مووشەکەکانی ئێران و لوبنانەوە کوژراون، هەروەها 11 سەربازیان لە باشووری لوبنان و جوتیارێکیش بە هەڵەی سوپای ئیسرائیل کوژراون.

ئەمریکا: فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) کوژرانی 13 سەرباز و برینداربوونی زیاتر لە 300 سەربازی راگەیاندووە، ئاماژەی بەوە کردووە، 6 سەربازییان لە کەوتنی فڕۆکەیەک لە عێراق و 7ـی دیکە لە ئۆپەراسیۆنەکانی سەر ئێران کوژراون.

5- وڵاتانی کەنداو:

ئیمارات: 12 کوژراو لە نەتەوەی جیاواز کە 2 کەسیان سەرباز بوون.

قەتەر: 7 کوژراو لە تێکشکانی هێلیکۆپتەرێکدا کە 4 کەسییان قەتەری، 3 کەسیان تورک بوون.

کوەیت: 7 کوژراو.

بەحرەین: 2 کەسی مەدەنی و بەڵێندەرێکی مەغریبی کوژراون.

عومان: 3 کەس بە هۆی هێرشی مووشەکی و درۆنی ئێرانەوە کوژراون.

سعودیە: 2 مەدەنی لە ناوچەی (الخرج) بەهۆی کەوتنی گولە تۆپەوە کوژراون.

6- ناوچەکانی دیکە:

فەڵەستین (کەناری رۆژئاوا): 4 ئافرەت بە مووشەکی ئێرانی کوژراون.

سوریا : 4 کوژراو لە شاری سوەیدا بەهۆی مووشەکێکی ئێرانییەوە.

فەرەنسا: سەربازێکی فەرەنسی لە هەرێمی کوردستان لە هێرشێکی درۆنیدا کوژراوە.

ئەم ئامارانە نیشاندەری فراوانیی جەنگەکەن کە زۆربەی وڵاتانی ناوچەکەی گرتووەتەوە و زیانی زۆری بە ژێرخانی مەدەنی و مرۆیی گەیاندووە، هەروەها بەردەوام بوونی ئەم جەنگە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئەم ئامارانە و زیانی گیانیی و ماددی زیاتر بە وڵاتانی ناوچەکە بە تایبەت ئێران و ئیسرائیل دەگات و ژمارەی قوربانییەکان بەرزتر دەبنەوە.