ئومێد خۆشناو: بەهۆی هێرشی درۆنەوە لە هەولێر دوو هاووڵاتی شەهید بوون

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر بە کوردستان24ـی رایگەیاند، لە ئەنجامی هێرشێکی درۆنی بۆ سەر گوندێکی سنووری پارێزگای هەولێر، دوو هاووڵاتی شەهید بوون، هاوکات رەخنەی توندی لە بێدەنگیی حکوومەتی عێراق گرت لە ئاست ئەو هێرشانەدا.

سێشەممە 7ـی نیسانی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، هێرشەکان لە دوای نیوەڕۆی رۆژی دووشەمەوە دەستیان پێکردووە، هەرچەندە سیستەمە بەرگرییەکان توانیویانە بەشێکی زۆری درۆنەکان لە ئاسمان تێکبشکێنن، بەڵام بەداخەوە درۆنێک لە گوندی زەرگەزەوی لە ناوچەی زرارەتی بەر ماڵێک کەوتووە و بووەتە هۆی شەهیدبوونی دوو کەس.

پارێزگاری هەولێر نیگەرانیی خۆی لە هەڵوێستی بەغدا دەربڕی و گوتی: "حکوومەتی عێراق لە ئاست ئەو هێرشانەی دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان بێدەنگە"، داواشی کرد حکوومەتی فیدراڵ هەڵوێستی جددی هەبێت و رێگری بکات لەو گرووپە چەکدارە لەیاسا دەرچووانە کە خەڵکی سڤیلی هەرێمی کوردستان دەکەنە ئامانج، جەختیشی کردەوە، ئەو جۆرە هێرشانە بۆ سەر هاووڵاتییانی سڤیل هیچ پاساوێک هەڵناگرێت.

ئومێد خۆشناو جەختی کردەوە، هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو جەنگەی ئێستا لە ناوچەکەدا هەڵگیرساوە و هەمیشە هەوڵ دراوە هاووڵاتییان لە زیانی گیانی و ماددی بپارێزرێن.

لە کۆتایی قسەکانیدا جەختی لەوەکردەوە، "لە بەرانبەر ئەو زوڵمەی گرووپە تیرۆریستییەکان بەرانبەر هەرێمی کوردستان ئەنجامی دەدەن، حکوومەتی عێراق تا ئێستا هیچ هەڵوێستێکی کردەیی نیشان نەداوە".