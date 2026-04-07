دژەتیرۆری کوردستان: بە درۆنێکی ئێرانی دوو هاووڵاتی لە سنووری هەولێر شەهید بوون

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دژەتیرۆری کوردستان (CTK) رایگەیاند، لە ئەنجامی هێرشێکی درۆنیی بۆمبڕێژکراودا بۆ سەر گوندێکی سنووری پارێزگای هەولێر، دوو هاووڵاتی کە هاوسەری یەکترن، شەهید بوون.

سێشەممە 7ـی نیسانی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوێکی دژەتیرۆری کوردستان، هێرشەکە شەوی سێشەممە، 7ـی نیسانی 2026، لە کاتژمێر 12:15 خولەکی شەودا ئەنجامدراوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، درۆنێکی بۆمبڕێژکراو کە لە ئێرانەوە ئاراستە کرابوو بەر خانووی هاووڵاتییەک لە گوندی (زەرگەزەوی) سەر بە ناحیەی دارەشەکران لە سنووری پارێزگای هەولێر کەوتووە.

دژەتیرۆری کوردستان ئاشکرای کرد، بەهۆی ئەم هێرشەوە، دوو هاوسەر بە ناوەکانی (مووسا ئەنوەر ڕەسووڵ) و (مژدە ئەسعەد حەسەن) لەناو ماڵەکەی خۆیاندا شەهید بوون.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم جۆرە هێرشانە پێشێلکردنی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکان و تاوانی جەنگین.

دژەتیرۆری کوردستان بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشەکەی کرد و وەک کارێکی تێکدەرانە دژی خەڵکی سڤیلی هەرێمی کوردستان وەسفی کرد.