وەزارەتی پێشمەرگە: پێویستە سوودانی سنوورێک بۆ ئەم هێرش و بۆردومانانە دابنێت

وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاند، شەوی رابردوو لە دوو هێرشی جیادا بە پێنج درۆن بارەگایەکی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری راپەرین و ماڵی پێشمەرگەیەک لە سنووری هەولێر کرانە ئامانج، راشیگەیاند، بەداخەوە پێشمەرگەیەک بە ناوی مووسا ئەنوەر و هاوسەرەکەی شەهید بوون.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی نیسانی 2026، وەزارەتی پێشمەرگە راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێێدا هاتووە، ​شەوی رابردوو، 6ـی نیسانی 2026، لە رێگەی دوو درۆنی بۆمبڕێژکراوەوە کە لەلایەن گرووپە تیرۆرستیە لە یاسا دەرچووەکانەوە ئاراستە کرابوون، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی هێزی پێشمەرگە لە سنووری ئیدارەی راپەڕین.

ئاماژەی بەوەشکرد، هەر هەمان شەو، لە رێگەی سێ درۆنی بۆمبڕێژکراو کە لەئێرانەوە ئاراستەی سنووری هەولێر کرابوون ماڵی پێشمەرگەیەک بە ناوی (مووسا ئەنوەر) بە ئامانج گیرا، کە بەداخەوە خۆی و هاوسەرەکەی شەهید بوون.

​لە راگایەندراوەکەدا هاتووە، ئەم دەستدرێژیانە، بەردەوامیی ئەو زنجیرە هێرشە تێکدەرانەیە کە دەکرێنە سەر بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە و ناوچە نیشتەجێبووەکانی هەرێمی کوردستان. راشیگەیاند، وێڕای دەربڕینی پرسە و سەرەخۆشیی قووڵمان بۆ کەسوکار و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان، دووپاتی دەکەینەوە کە خوێنی شەهیدانمان بەفیڕۆ ناچێت.

وەزارەتی پێشمەرگە باسی لەوەشکردووە، ​جارێکی دیکە بەرپرسیارێتیی ئەم بۆردومانانە دەخەینە ئەستۆی کۆماری ئیسلامی ئێران و گرووپە چەکدارە لە یاسا دەرچووەکانی عێراق.

راشیگەیاند، لەسەر فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، پێویستە ئەرکە یاسایی و ئەمنی و دەستوورییەکانی خۆی جێبەجێ بکات و سنوورێک بۆ ئەم هێرش و بۆردومانانە دابنێت.





