سەرۆک بارزانی: ئیرادەی گەلی کوردستان لە هێرش و درۆنەکان بەهێزترە و هەرگیز ناشکێت

سەرۆک بارزانی لەبارەی هێرشەکەی سەر گوندەکەی 'زەرگەزەوی' رایگەیاند، ئیرادەی گەلی کوردستان لە هەموو هێرش و درۆنەکان بەهێزترە و بە شەهیدکردنی هاووڵاتییانی سڤیلیش هیچ شەهامەت و سەربەرزییەکی تێدا نییە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی نیسانی 2026، سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا ئاماژەی بەوە دا، "شەوی رابردوو دیسان هێرشی ناڕەوا کرایە سەر هەرێمی کوردستان و لە ئەنجامدا دوو هاووڵاتیی بێتاوان لە گوندی زەرگەزەویی سەر بە پارێزگای هەولێر بەهۆی درۆنی ئێرانییەوە شەهید کران".

سەرۆک بارزانی روونیشی کردەوە، "ئەمە ئەوپەڕی تاوانکاری و زوڵمە، هاووڵاتییانی بێتاوانی کوردستان بەو شێوەیە و بێ هیچ پاساوێک دەکرێنە ئامانجی رقێکی کوێرانە".

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا سەرۆک بارزانی، پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری ئەو دوو شەهیدە کرد و هیوای خواست خودای مەزن بە بەهەشتی بەرینیان شاد بکات.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا سەرۆک بارزانی ئەوەشی خستە روو، "شەهیدکردنی هاووڵاتییانی سڤیلی هەرێمی کوردستان هیچ شەهامەت و سەربەرزییەکی تێدا نییە"، هاوکات دووپاتی کردەوە "ئیرادەی گەلی کوردستان لە هەموو هێرش و پەلامار و درۆنەکان بەهێزترە و هەرگیز ناشکێت، لەبەر ئەوەی گەلی کوردستان پشتی بە خودا و رەوایەتیی دۆزەکەی قایمە".

کاتی هێرشەکەی سەر ماڵی پێشمەرگەکە

کاتژمێر 12:15 خولەکی شەوی سێشەممە، 07ـی نیسانی 2026، لە گوندی "زەرگەزەوی"ـی سەر بە ناحیەی دارەشەکران، لە سنووری هەولێر؛ درۆنێک بەر خانووی پێشمەرگەیەک بە ناوی (مووسا ئەنوەر رەسووڵ) کەوت و بووە هۆی شەهیدبوونی خۆی و (مژدە ئەسعەد حەسەن)ـی هاوژینی.

بەگوێرەی راگەیەنراوێکی دژەتیرۆری کوردستان، درۆنە بۆمبڕێژکراوەکە لە نێو خاکی ئێرانەوە ئاراستە کرابوو.

لە هێرشەکەدا دوو منداڵی دیکەش بریندار بوون، کە تەمەنیان لە نێوان دوو بۆ پێنج ساڵاندایە؛ بەڵام ئێستا تەندروستیی هەردووکیان جێگیرە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی ئەحمەد عەبدولسەمەد، پەیامنێری کوردستان24، هێرشەکە لە کاتێکدا بووە، هەردوو هاوسەرەکە "لە شیرینی خەودا بوون" و منداڵەکانیشیان، لە ژوورێکی دیکەدا بوون، بۆیە لە مەرگ رزگاریان بووە.

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوەش دا، دایکەکە پێش ئەوەی بخەوێت، شیری بە منداڵە دوو ساڵانەکەی داوە و لای منداڵەکەی دیکەی بەجێهێشتووە؛ دواتر چووەتە ژووری نووستنی.

باسی لەوەش کرد، ئەمە یەکەمجار نییە ئەو بنەماڵەیە قوربانی دەدەن؛ چونکە ساڵی 2018ـش، برایەکی مووسا بەناوی عەبدوڵڵا ئەنوەر لە چیای قەرەچووخ لە شەڕی دژی تیرۆریستانی داعشدا شەهید بووە.

بە ئامانجگرتنی هەرێمی کوردستان

لە دوای هەڵگیرسانی جەنگی ئێران، پارێزگای هەولێر و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان چەندین جار رووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆنی بوونەتەوە.

بەشێک لەم هێرشانە راستەوخۆ لەلایەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە ئەنجام دراون و بەشێکی دیکەشیان لەلایەن گرووپە چەکدارەکانی نزیک لە تارانەوە ئاراستە دەکرێن. پاساوی ئێران بۆ ئەم جۆرە هێرشانە زۆرجار بوونی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا و نەیارەکانیەتی لە نزیک سنوورەکان، بەڵام بەردەوام ناوچە مەدەنییەکان و هاووڵاتییانی بێتاوان دەبنە قوربانی.