دەزگای خێرخوازی بارزانی: منداڵەکانی شەهید مووسا و شەهید موژدە دەخرێنە ژێر چەتری پڕۆژەی "ئازیزان"
دەزگای خێرخوازیی بارزانی وێڕای سەرکۆنەکردنی هێرشە درۆنییەکەی سەر گوندی زەرگەزەوی لە سنووری پارێزگای هەولێر کە بووە هۆی شەهیدبوونی دوو هاوسەر، رایگەیاند کە ئەرکی بەخێوکردن و دابینکردنی تەواوی پێداویستییەکانی ژیانی هەردوو منداڵە مابووەکەیان دەگرێتە ئەستۆ و دەیانخاتە نێو پڕۆژەی "ئازیزان".
دەقی راگەیەندراوەکەی دەزگای خێرخوازی بارزانی
بە داخ و پەژارەیەکی قووڵەوە، شەوی رابردوو دەستی غەدر و ستەم گەیشتە ناو جەرگەی خێزانێکی سڤیل و بێتاوان لە گوندی زەرگەزەوی سەر بە پارێزگای هەولێر. لە ئەنجامی هێرشێکی ناڕەوای درۆنی، هەردوو هاوسەر (شەهید موسا و شەهید موژدە) لەنێو ماڵی خۆیاندا شەهید کران و دوو منداڵی چاوگەش بە ناوەکانی (مەلین و دلین) لە سۆزی باوک و میهری دایک بێبەش کران.
ئێمە لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، وێڕای سەرکۆنەکردنی توندی ئەم کردەوەیە، پرسە و سەرەخۆشی قووڵی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی بەڕێزی هەردوو شەهید و خزم و دۆستانیان دەکەین. خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین و لە خودای گەورە داواکارین سەبووری و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.
بڕیاری دەزگا سەبارەت بە پاشەڕۆژی منداڵەکان:
وەک ئەرکێکی مرۆیی و نەتەوەیی، لەپێناو دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ جگەرگۆشەکانی شەهیدان، دەزگای خێرخوازیی بارزانی بڕیاری دا:
• وەرگرتنی مەلین و دلین لە پڕۆژەی ئازیزان: هەردوو منداڵەکانی (شەهید موسا و شەهید موژدە) بەناوەکانی (مەلین و دلین) بە شێوەیەکی هەمیشەیی دەخرێنە ژێر چەتری پڕۆژەی "ئازیزان"ی دەزگاکەمان.
• دابینکردنی کەفالەت: دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەڵێنی کەفالەتکردنی تەواوی ژیان و بژێوییان دەدات.
• پاڵپشتی پەروەردەیی و تەندروستی: تەواوی پێداویستییەکانی خوێندن و چاودێری تەندروستییان لە ئەستۆ دەگیرێت تا ئەو تەمەنەی دەگەنە قۆناغی پشت بەخۆبەستن.
دەزگای خێرخوازیی بارزانی هەمیشە وەک سێبەرێکی میهرەبان بۆ ئازیزان و لێقەوماوان دەمێنێتەوە و رێگە نادات منداڵانی ئەم نیشتمانە لە دوای لەدەستدانی کەسوکاریان، هەست بە تەنیایی و بێدەرەتانی بکەن.