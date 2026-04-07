فوئاد حوسێن: هەوڵەکان بۆ هێورکردنەوەی گرژییەکانی نێوان تاران و واشنتن بەردەوامن

پێش 26 خولەک

عێراق و میسر نیگەرانیی قووڵی خۆیان دەربڕی بەرانبەر کاریگەرییە نەرێنییەکانی گرژییەکانی ناوچەکە لەسەر ئاسایشی وزە و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت، داواشیان کرد ژیری و دانبەخۆداگرتن بخرێتە پێش هەموو بژاردەکان بۆ رێگریکردن لە هەر جۆرە پێکدادانێکی سەربازی.

سێشەممە، 7ـی نیسانی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لەگەڵ بەدر عەبدولعاتی، وەزیری دەرەوەی میسر ئەنجام دا.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، لەو پەیوەندییەدا، هەردوولا باسیان لە هەوڵە چڕەکان کرد بۆ کەمکردنەوەی ئاستی گرژییەکان و کۆنترۆڵکردنی ئەو پەرەسەندنە خێرایانەی کە روویان لە ناوچەکە کردووە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، هەردوو وەزیر هەڵسەنگاندنی وردیان بۆ ئەو هەوڵانە کردووە کە بە ئاراستەی دروستکردنی لێکتێگەیشتن لە نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیی ئێراندا دەدرێن.

جەختیشیان کردەوە، کە ناوچەکە لە قۆناغێکی یەکلاکەرەوە و هەستیاردایە و پێویستە "عەقڵ و ژیری" بکرێتە بنەما بۆ کوژاندنەوەی فیتنەی شەڕ، چونکە هەر سیناریۆیەکی کارەساتبار کاریگەریی وێرانکەری لەسەر هەموو لایەک دەبێت.

هاوکات، باسیان لە مەترسییەکانی تێکچوونی ئازادیی دەریاوانی و زنجیرەی دابینکردنی خۆراک و بازرگانیی نێودەوڵەتی کرد، کە بە شێوەیەکی راستەوخۆ دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی وزە و تێکچوونی ئاسایشی ئابووریی جیهانی.