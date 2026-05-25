پڕۆژەی تەکسیی ئاوی لە بەغدا و هەشت پارێزگای دیکە جێبەجێ دەکرێت

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق رایگەیاند، پلانێکی گشتگیری سێ قۆناخی دەستپێکردووە بۆ جێبەجێکردن و کاراکردنەوەی پڕۆژەی "تەکسیی ئاوی" لە بەغدا و هەشت پارێزگای دیکە وڵات.

مەیسەم سافی، بەڕێوەبەری نووسینگەی راگەیاندنی وەزارەتەکە، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، پڕۆژەکە بە سێ قۆناخ بەڕێوەدەچێت.

گوتیشی: قۆناخی یەکەم، پڕۆژەکە لە پارێزگای ئەنبار و بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی خۆجێی ئەو پارێزگایە، لە قەزاکانی فەللوجە، رومادی، حەبانییە و هیت جێبەجێ دەکرێت، ئەمەش بە ئامانجی گەشەپێدانی کەرتی گەشتوگوزار و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکی مۆدێرنی گواستنەوە بە هاووڵاتیان.

ئاماژەی بەقۆناخی دووەم دا و رایگەیاند، کاراکردنەوەی پڕۆژەکە لەو پارێزگایانەی پێشتر بەهۆی هۆکاری جۆراوجۆرەوە راوەستابوو، کە بریتین لە پارێزگاکانی بەسڕە، واست، نەجەف و بابل.

باسی لەوەش کرد، قۆناخی سێیەم ئامادەکردنی لێکۆڵینەوەی ته‌واوی ئابووری و تەکنیکی بۆ کارپێکردنی تەکسییەکە لە داهاتوودا لە پارێزگاکانی، زیقار، نەینەوا و سەلاحەدین، بە مەبەستی گەشەپێدانی زیاتری ئابووری و گەشتیاری لەو ناوچانەدا.

مەیسەم سافی ئاماژەی بەوەش کرد، کارەکانی قۆناخی یەکەم و سێیەم بریتی بوون لە دیاریکردنی شوێنی دروستکردنی لەنگەرەکان، جۆری ئەو بەلەمانەی بەکاردێن و پێوانەکردنی قووڵی ئاوەکان، بەتایبەت دوای بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی هەردوو رووباری دیجلە و فوڕات، هەروەها داڕشتنی میکانیزم بۆ بەڕێوەبردن و هەڵسەنگاندنی ئابووری پڕۆژەکە بۆ دڵنیابوون لە سەرکەوتن و بەردەوامییەکەی.

بەڕێوەبەری راگەیاندنی وەزارەتی گواستنەوە روونیکردەوە، ئەم پڕۆژەیە یەکێکە لە چارەسەرە گرنگەکان بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی هاتوچۆی ناو شارەکان، هاوکات دەبێتە شوێنێکی کات بەسەربردن و کەیفخۆشی بۆ خێزانەکان و گەشەپێدانی گەشتوگوزاری ناوخۆیی، بەتایبەت لەو شارانەی دەکەونە سەر رووبارەکان، بۆ ئەم مەبەستەش، هەڵمەتێکی بەرفراوان بۆ نۆژەنکردنەوە و چاککردنی ئەو بەلەمانە دەستیپێکردووە کە لەکارکەوتوون یان پێویستیان بە چاککردن هەیە، بۆ ئەوەی بخرێنە خزمەت هێڵە نوێیەکانی گواستنەوەوە.