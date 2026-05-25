ئۆجەلان: هێرش بۆ سەر پارتە سیاسییەکان دژی بنەماکانی دیموکراسییە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 25ی ئایاری 2026، پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی شاندێکیان لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) بڵاوکردەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا کە رۆژی یەکشەممە، 24ـی ئایار لە دوورگەی ئیمراڵی کراوە، جەخت لە سەر پێویستیی دەستپێکردنی هەنگاوی یاسایی بۆ چارەسەری کێشەکان کراوەتەوە.

عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد، "چارەسەرکردنی کێشەکان بەبێ بیرکردنەوە و بەها ئەخلاقییەکان ئەستەمە" و گوتی، "تورکیا لە ئاستی سیاسی و یاسایی و ئابووریدا لە گوشارێکی گەورەدایە و پێویستە بە پەلە هەنگاوی جددی بگیرێتەبەر".

لە بەشێکی تری پەیامەکەیدا، عەبدوڵڵا ئۆجەلان تیشکی خستە سەر دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هۆشداری دا، گەشەپێدانی نەتەوەپەرستی و جیاکاری زیانی لێ دەکەوێتەوە و پێویستە لەو ناوچەیەدا پرۆسەیەکی ئاشتیخوازانە بەڕێوە بچێت کە رێگری لە خوێنڕشتن بکات.

سەبارەت بە رەوشی سیاسی تورکیا، عەبدوڵڵا ئۆجەلان رەخنەی لە هەندێک کردەوەی سیاسی گرت و روونیشی کردەوە، هێرشکردنە سەر بارەگای پارتە سیاسییەکان بەتایبەت "جەهەپە" نیشانەی نەبوونی دیموکراسییەکی راستەقینەیە و ئەوەشی خستە روو، دەبێت تورکیا لە بنەما دیموکراسییەکانی کۆمار دوور نەکەوێتەوە.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، عەبدوڵڵا ئۆجەلان داوای لە هەموو لایەنەکان کرد بەشداری لە پرۆسەی ئاشتی و دیموکراسیدا بکەن و جەختی کردەوە، چارەسەرکردنی پرسی کورد بە رێگەی ئاشتییانە، بنەمایەکی گرنگە بۆ نوێکردنەوە و مۆدێرنکردنی پەیوەندییەکانی تورک و کورد.