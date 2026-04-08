وەزارەتی دەرەوەی عێراق پێشوازی لە ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات

وەزارەتی دەرەوەی عێراق پێشوازی لە راگەیاندنی ئاگربەستی نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد داوای لە هەردوو لایەنی ململانێکە کرد ئاگربەستەکە بکەنە بناغەیەک بۆ دەستپێکردنی گفتوگۆی جددی و رێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان

چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026 وەزارەتی دەرەوەی عێراق، پێشوازی لە راگەیاندنی ئاگربەست لە نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد. بەغدا ئەم پەرەسەندنە بە وەرچەرخانێکی ئەرێنی و دەرفەتێکی زێڕین بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا وەسف دەکات.

وەزارەتی دەرەوە لە راگەیەنداوەکەدا جەختی لەوە کردەوە کە عێراق بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتی لەو هەوڵە هەرێمی و نێودەوڵەتییانە دەکات کە دەبنە مایەی تێپەڕاندنی قەیرانەکان و پێشخستنی زمانی دیپلۆماسی و گفتوگۆ. ئاماژەی بەوەش کرد، پێویستە هەردوو لایەنی ململانێکە پابەندبوونی تەواوی خۆیان بە راگرتنی شەڕ نیشان بدەن و دوور بکەونەوە لە هەر جۆرە پەرەسەندنێکی سەربازی کە ببێتە هۆی تێکدانی ئەم دەستکەوتە دیپلۆماسییە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، عێراق داوای کرد، ئەم ئاگربەستە بکرێتە بناغەیەک بۆ دەستپێکردنی رێڕەوێکی گفتوگۆی جددی و بەردەوام. وەزارەتی دەرەوە پێیوایە کە تەنیا لە رێگەی دانیشتن لەسەر مێزی دانوستان دەتوانرێت چارەسەری ڕاستەقینە بۆ هۆکارەکانی دروستبوونی ناکۆکییەکان بدۆزرێتەوە و متمانەی جەوهەری لە نێوان لایەنەکاندا بنیات بنرێتەوە، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندیی گەلانی ناوچەکە بکات.

وەزارەتی دەرەوە دووپاتی کردەوە کە کۆماری عێراق سوورە لەسەر بەردەوامبوون لە پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی دیپلۆماسیی هاوسەنگ و چالاک بۆ پشتگیریکردن لە ئاسایشی هەرێمی و نێودەوڵەتی. جەختی لەوە کردەوە قۆناغی نوێی دوای جەنگ دەبێت لەسەر بنەمای "کۆتاییهێنانی یەکجاری بە شەڕ، ڕێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان، پاراستنی پەیوەندیی دراوسێیەتی باش و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتانی دیکە" بنیات بنرێت.