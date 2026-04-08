سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا سەردانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

حکوومەتی بەریتانیا بە فەرمی پێشوازی لە رێککەوتنی ئاگربەستی نێوان واشنتن و تاران دەکات، هاوکات بڕیارە سەرۆکوەزیرانی ئەو وڵاتە بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لە بەردەوامیی کردنەوەی گەرووی هورمز، سەردانی وڵاتانی کەنداو بکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە 8ی نیسانی 2026، بەریتانیا پێشوازی لەو رێککەوتنەی ئاگربەست کرد کە شەوی رابردوو لە نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئێراندا واژۆ کرا، هاوکات رایگەیاند کە کییەر ستارمەر، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا گەشتێکی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەستپێکردووە.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا بڵاویکردەوە، کییەر ستارمەر بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەگەڵ هاوبەشەکانیان لە ناوچەی کەنداو سەردانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات، ئەوەش بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە کردنەوەی گەرووی هورمز بە شێوەیەکی هەمیشەیی و بەردەوام دەمێنێتەوە، دوای راگەیاندنی ئاگربەستەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران.

کییەر ستارمەر لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "پێشوازی لەو رێککەوتنی ئاگربەستە دەکەم کە شەوی رابردوو پێی گەیشتن، ئەمە دەبێتە هۆی دروستبوونی ساتێکی ئارام و پشوویەک بۆ ناوچەکە و تەواوی جیهان."

جەنگی نێوان ئێران و بەرەی مقاوەمە لە عێراق، لوبنان و یەمەن لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوباتی رابردووەوە دەستیپێکرد و نزیکەی 40 رۆژی خایاند. ئەم جەنگە بووە هۆی داخرانی تەنگەی هورمز بۆ ماوەی پێنج هەفتە و لە ئەنجامدا قەیرانی ئابووریی ناوچەکەی گرتبووەوە، بەڵام راگەیاندنی ئەم ئاگربەستە، راستەوخۆ بووە هۆی بووژانەوەی بۆرسەکانی جیهان و دابەزینی نرخی نەوت.