ماکرۆن: پێویستە رێککەوتنی ئاگربەست لوبنانیش بگرێتەوە

سەرۆکی فەرەنسا پێشوازی لە ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات و جەخت لە پێویستیی جێبەجێکردنی رێککەوتنەکە لە لوبنانیش دەکاتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 8ی نیسانی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەرەنسا، پێشوازیی لە رێککەوتنی ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران کرد و جەختی لەوە کردەوە، پێویستە رێککەوتنەکە لوبنانیش بگرێتەوە.

ئیمانوێل ماکرۆن، دۆخی لوبنانی بە "هەستیار و مەترسیدار" وەسف کرد. روونیشی کردەوە، دەبێت بە شێوەیەکی تەواوەتی رێز لە خاڵەکانی رێککەوتنی ئاگربەستەکە لە سەرانسەری ناوچەکە بگیرێت.

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا ماکرۆن، ئاماژەی بەوە دا، راگەیاندنی ئاگربەستەکە کارێکی یەکجار باشە. ئەوەشی خستە روو، بڕیارەکەی ئێران بۆ کردنەوەی تەنگەی هورمز هەنگاوێکی ئەرێنییە.

بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممە (8ی نیسانی 2026)، لە کاژێر 3:00ـەوە، ئاگربەستێکی دوولایەنەی 14 رۆژە لە نێوان ئەمریکا و ئێران چووە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیارە رۆژی هەینی، بە نێوەندگیریی پاکستان، گفتوگۆی راستەوخۆی هەردوو وڵات لە ئیسلامئابادی پایتەخت دەستپێبکات، بە مەبەستی واژۆکردنی رێککەوتنێکی ئاشتیی درێژخایەن.

جەنگی نێوان ئێران و بەرەی مقاوەمە لە عێراق، لوبنان و یەمەن لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوباتی رابردووەوە دەستیپێکرد و نزیکەی 40 رۆژی خایاند. ئەم جەنگە بووە بەهۆی داخرانی تەنگەی هورمزەوە بۆ ماوەی پێنج هەفتە و لە ئەنجامدا قەیرانی ئابووریی ناوچەکەی گرتبووەوە، بەڵام راگەیاندنی ئەم ئاگربەستە، راستەوخۆ بووە هۆی بووژانەوەی بۆرسەکانی جیهان و دابەزینی نرخی نەوت.

چەند کاتژمێرێک دوای راگەیاندنی ئاگربەستەکە؛ نووسینگەی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە راگەیەنراوێکدا پێشوازی لە رێککەوتنەکەی ئەمریکا و ئێرانی کرد.

نووسینگەی ناتانیاهۆ جەختی کردووەتەوە، رێککەوتنی ئاگربەست بەرەی لوبنان ناگرێتەوە و بەردەوام دەبن لە شەڕکردن لە دژی حزبوڵلای لوبنانی تا هەموو توانا مووشەکی و درۆنییەکانیان لەنێو دەبەن.

بە گوێرەی میدیاکانی ئیسرائیل؛ ناتانیاهۆ و ترەمپ پێشتر هەماهەنگییان بۆ راگەیاندنی ئاگربەستەکە کردبوو، بەڵام مەرجی سەرەکیی تەلئەڤیڤ بۆ رێککەوتن، بریتی بووە، لە راگرتنی پیتاندنی یۆرانیۆم لە لایەن ئێرانەوە، هاوکات سنووردارکردنی توانا مووشەکییە بالیستییەکانی ئەو وڵاتە.