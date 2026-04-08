مەسرور بارزانی: هیوادارم ئاگربەستی ئەمریکا و ئێران بەردەوام بێت

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پێشوازی لە رێککەوتنی ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات و دەڵێت، هەرێمی کوردستان ئامادەیە پشتیوانی لەو هەوڵانە بکات کە گرژییەکان کەمدەکەنەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 08ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند "ئومێدەوارم ئاگربەستی نێوان ئەمەریکا و ئێران بەردەوام بێت و رێخۆشکەر بێت بۆ سەقامگیری و ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا".

مەسرور بارزانی سوپاسی تەواوی ئەو لایەنانە دەکات کە پشتیوانییان کردوون و یارمەتیدەر بوون بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، سەرۆکی حکوومەت دووپاتی کردووەتەوە "هێرشەکانی سەر کوردستان ناڕەوا و بێ پاساو بوون. هیوادارم هەموو هێرشەکان بۆ سەر خەڵکی سڤیل و پێشمەرگە و ژێرخان و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان کۆتاییان پێ بێت".

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی ئامادەیی هەرێمی کوردستان بۆ پشتیوانی لەو هەوڵانە دووپات دەکاتەوە کە ئامانج لێیان، کەمکردنەوەی گرژییەکان و گەیشتنە بە ئاشتیی هەمیشەیی لە ناوچەکەدا.

دەقی پەیامەکەی سەرۆکوەزیران:

ئومێدەوارم ئاگربەستی نێوان ئەمەریکا و ئێران بەردەوام بێت و رێخۆشکەر بێت بۆ سەقامگیری و ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا.

سوپاسی هەموو ئەو لایەنانە دەکەم کە هاوکارمان بوون لە پاراستنی هەرێمی کوردستان. هێرشەکانی سەر کوردستان ناڕەوا و بێ پاساو بوون. هیوادارم هەموو هێرشەکان بۆ سەر خەڵکی سڤیل و پێشمەرگە و ژێرخان و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان کۆتاییان پێ بێت.

هەرێمی کوردستان ئامادەیە پشتگیریی هەموو هەوڵێک بکات بۆ کەمکردنەوەی گرژی و گەیشتن بە ئاشتیی هەمیشەیی لە ناوچەکەدا.

I hope the ceasefire between the United States and Iran will hold, paving the way for lasting stability and peace in the region.



I thank all those who stood by us and helped to protect the Kurdistan Region. The attacks on Kurdistan were never justified. I hope all attacks on… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 8, 2026

بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممە (8ی نیسانی 2026)، لە کاژێر 3:00ـەوە، ئاگربەستێکی دوولایەنەی 14 رۆژە لە نێوان ئەمریکا و ئێران چووە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیارە رۆژی هەینی، بە نێوەندگیریی پاکستان، گفتوگۆی راستەوخۆی هەردوو وڵات لە ئیسلامئابادی پایتەخت دەستپێبکات، بە مەبەستی واژۆکردنی رێککەوتنێکی ئاشتیی درێژخایەن.

جەنگی نێوان ئێران و بەرەی مقاوەمە لە عێراق، لوبنان و یەمەن لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوباتی رابردووەوە دەستیپێکرد و نزیکەی 40 رۆژی خایاند. ئەم جەنگە بووە بەهۆی داخرانی تەنگەی هورمزەوە بۆ ماوەی پێنج هەفتە و لە ئەنجامدا قەیرانی ئابووریی ناوچەکەی گرتبووەوە، بەڵام راگەیاندنی ئەم ئاگربەستە، راستەوخۆ بووە هۆی بووژانەوەی بۆرسەکانی جیهان و دابەزینی نرخی نەوت.