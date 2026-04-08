بڕیارێکی نوێی ئەمریکا دژی دابینکەرانی چەک بۆ ئێران

سەرۆکی ئەمریکا باجێکی 50%ـی بەسەر سەرجەم کاڵاکانی ئەو وڵاتانەدا دەسەپێنێت کە چەک بە ئێران دەفرۆشن.

ئەمڕۆ چوارشەممە 8ی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیامێکی نوێدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" هۆشداریی تووندی دایە ئەو وڵاتانەی چەکی سەربازی بۆ ئێران دابین دەکەن.

دۆناڵد ترەمپ، راشیگەیاند، هەر وڵاتێک چەکی سەربازی بۆ ئێران بنێرێت، دەستبەجێ باجی 50% دەخرێتە سەر سەرجەم ئەو کاڵایانەی بە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەفرۆشرێن.

سەرۆکی ئەمریکا، ئاماژەی بەوەش دا، ئەم بڕیارە لەم ساتەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەوەشی خستە روو، هیچ وڵاتێک لەم بڕیارە دەرناکرێت و هیچ لێخۆشبوونێک بۆ کەس نابێت

ئەم هەنگاوەی واشنتن دوای راگەیاندنی ئاگربەست دێت و ئامانجی رێگریکردنە لە پڕچەککردنەوەی رژێمی ئێران.

بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممە (8ی نیسانی 2026)، لە کاژێر 3:00ـەوە، ئاگربەستێکی دوولایەنەی 14 رۆژە لە نێوان ئەمریکا و ئێران چووە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیارە رۆژی هەینی، بە نێوەندگیریی پاکستان، گفتوگۆی راستەوخۆی هەردوو وڵات لە ئیسلامئابادی پایتەخت دەستپێبکات، بە مەبەستی واژۆکردنی رێککەوتنێکی ئاشتیی درێژخایەن.

جەنگی نێوان ئێران و بەرەی مقاوەمە لە عێراق، لوبنان و یەمەن لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوباتی رابردووەوە دەستیپێکرد و نزیکەی 40 رۆژی خایاند. ئەم جەنگە بووە بەهۆی داخرانی تەنگەی هورمزەوە بۆ ماوەی پێنج هەفتە و لە ئەنجامدا قەیرانی ئابووریی ناوچەکەی گرتبووەوە، بەڵام راگەیاندنی ئەم ئاگربەستە، راستەوخۆ بووە هۆی بووژانەوەی بۆرسەکانی جیهان و دابەزینی نرخی نەوت.