نیویۆرک تایمز: سەرەڕای راگەیاندنی ئاگربەست، گەرووی هورمز بەڕووی کەشتییەکان بە داخراوی ماوەتەوە

رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە راپۆرتێکدا بڵاویکردەوە، لە دوای راگەیاندنی رێککەوتنی ئاگربەست لە نێوان ئێران و ئەمریکا، تاوەکو ئێستا هیچ کەشتییەکی نەوت یان گاز بە گەرووی هورمزدا تێپەڕ نەبووە و جووڵەی کەشتیوانی لەو ناوچە ستراتیژییەدا زۆر سنووردارە.

بەگوێرەی داتاکانی چاودێری کەشتیوانی، گەرووی هورمز داخراوە و لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا تەنیا چوار کەشتی بارهەڵگر 'کە کاڵای وشکیان هەڵگرتبوو' توانیویانە تێپەڕ بن.

راپۆرتەکە ئاماژە بەوە دەکات زۆربەی کۆمپانیاکانی گواستنەوەی دەریایی، سەرەڕای ئاگربەستەکە، هێشتا دوودڵن لە چوونە ناو گەرووەکە، ئەوەش بەهۆی بەردەوامی مەترسییە ئەمنییەکان و ناڕوونی دۆخی سەربازی لە ناوچەکەدا. شیکارییەکان دەریانخستووە، هەناردەی نەوت لە کەنداوەوە بۆ ئاستێکی پێوانەیی دابەزیوە و سەدان کەشتی لە دەرەوەی گەرووەکە چاوەڕێ دەکەن یان رێڕەوی خۆیان گۆڕیوە تا ئەو کاتەی گەرەنتی ئەمنیی تەواوەتی دەدرێت.

دوێنێ چوارشەممە، ئاژانسی "فارس"ی ئێرانی بڵاویکردەوە، گەرووی هورمز داخراوە و هێزە ئێرانییەکان تانکەرێکی نەوتیان ناچار بە گەڕانەوە کردووە کە ویستوویەتی تێپەڕ بێت. ئەم هەنگاوەی ئێران دوای ئەوە هات، تاران هەڕەشەی داخستنی گەرووەکەی کرد وەک وەڵامێک بۆ پەرەسەندنی هێرشە سەربازییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان.

پەرەسەندنەکانی گەرووی هورمز لە کاتێکدایە ناکۆکی لەسەر وردەکارییەکانی ئاگربەستەکە هەیە؛ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاندووە؛ "لوبنان بەشێک نەبووە لە رێککەوتنەکە"، لە کاتێکدا ئێران هێرشەکانی لوبنان بە پێشێلکاری دەزانێت و هەڕەشەی کشانەوە لە ئاگربەستەکە دەکات. هاوکات وڵاتی پاکستان، کە رۆڵی نێوەندگیر دەگێڕێت، داوای هێورکردنەوەی دۆخەکە دەکات و هۆشداریی دەدات لە تێکچوونی رێککەوتنەکە.

جێگەی ئاماژەیە، شەوی چوارشەممە، بە نێوەندگیری پاکستان، دۆناڵد ترەمپ و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران، گەیشتنە رێککەوتن بۆ راگرتنی هێرشەکان بۆ ماوەی دوو هەفتە، بە مەبەستی زەمینەسازی بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆی گشتگیر بۆ رێککەوتنی کۆتایی.