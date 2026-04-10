ئێران هەڕەشەی وەڵامدانەوەی توند لە ئیسرائیل دەکات

پێش 37 خولەک

قەرارگەی "خاتەمولئەنبیا"ـی ئێران رایگەیاند، ئەگەر هێرشەکان بۆ سەر لوبنان و حزبوڵڵای لوبنان بەردەوام بن، بە توندی وەڵام دەدەینەوە.

هەینی 10ـی نیسانی 2026، لە سێیەم رۆژی رێککەوتنی ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران، ئاژانسی "فارس"ی ئێرانی لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاوی کردەوە، تاران لایەنی پاکستانی ئاگادار کردووەتەوە بە نیاز نییە بەشداری لە گفتوگۆکانی ئاشتی لەگەڵ ئەمریکا لە ئیسلام ئاباد بکات، تاوەکوو ئەو کاتەی ئاگربەستێکی گشتگیر لە لوبنان بەدی دێت.

ئەم بڕیارەی تاران لە کاتێکدایە، تاران و ئیسلام ئاباد جەخت دەکەنەوە کە رێککەوتنی ئاگربەستی نێوان واشنتن و تاران لوبنانیش دەگرێتەوە، بەڵام ئەمریکا و ئیسرائیل دەڵێن رێککەوتنەکە سنووردارە بە هەردوو وڵات (ئێران و ئەمریکا).

هاوکات لەگەڵ ئەم ئاڵۆزییە دیپلۆماسییانە، بارودۆخی مەیدانی لە لوبنان رووی لە خراپی کردووە.

وەزیری تەندروستی لوبنان رایگەیاند، لە ئەنجامی هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر ناوچە جیاوازەکانی وڵاتەکەی، 203 کەس کوژراون و نزیکەی هەزار کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە بەرانبەردا، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، جەختی لە بەردەوامیی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی وڵاتەکەی لە لوبنان کردەوە و رایگەیاند، راگرتنی شەڕ بەستراوەتەوە بە بەدیهێنانی سێ ئامانج:

1- چەسپاندنی ئاسایش لە ناوچە سنوورییەکانی باکوور.

2- داماڵینی چەکی حزبوڵڵا.

3- گەیشتن بە رێککەوتنێکی ئاشتی.

شارەزایان و چاودێران پێیان وایە ئەم مەرجانەی ئیسرائیل و رانەگرتنی جەنگ دژی حزبوڵلای لوبنان دەبێتە هۆکارێک بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئاگربەستی ئێران و ئەمریکا، هاوکات ئەگەری پەرەسەندنی جەنگێکی فراوان لە ناوچەکە دروست دەکات و رێگر دەبێت لە گەیشتن بە ئاشتی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.