بەریتانیا: سەدان مووشەک دەنێرینە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەمریکاش لە ناتۆ دەمێنێتەوە

وەزیری بەرگری بەریتانیا، رایگەیاند، وڵاتەکەی لە چەند هەفتەی داهاتوودا سەدان مووشەکی بەرگری و سەکۆی هەڵدانی مووشەک بۆ هێزەکانیان و هاوپەیمانەکانیان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابین دەکات.

هەینی 10ـی نیسانی 2026، جون هیڵی وەزیری بەرگری بەریتانیا، لە میانی بەشدارییکردنی لە "کۆنفرانسی بەرگری لەندەن"، رایگەیاند، ئەمریکا هێشتا بە پابەندە بە مانەوەی لە هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ)، هەروەها جەختی لە گرنگیی رۆڵی واشنتن لە ناو ئەو هاوپەیمانێتییەدا کردەوە.

ئەم لێدوانانەی هیڵی دوای بڵاوبوونەوەی چەند راپۆرتێکی رۆژنامەوانی دێت کە ئاماژەیان بەوە کردبوو، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، تاوتوێی ئەگەری کشانەوەی بەشێک لە هێزەکانی ئەمریکای لە ئەوروپا کردووە.

وەزیری بەرگری بەریتانیا، ئاماژەی بەوەشکرد، پەیوەندیی واشنتن بە ناتۆوە لەسەر بنەمای سوود و بەشداریی زۆر گەورە بونیاد نراوە، بەڵام لە هەمان کاتدا پێویستە وڵاتانی ئەوروپا رۆڵێکی کاریگەرتر و گەورەتر لە ناو ناتۆدا بگێڕن.

هەروەها گوتیشی: "پێویستە ئێمە هەوڵی زیاتر بدەین، ئێمە ئێستا کار دەکەین و لەسەر ئاستی ئەوروپا بەردەوام دەبین لە بەهێزکردنی توانای بەرگریمان، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ هەوڵەکانی ئەوروپا بۆ کەمکردنەوەی پشتبەستنی تەواوەتی بە ئەمریکا لە رووی سەربازییەوە.

ئەم قسانەی جۆن هێڵی وەزیری بەرگری بەریتانیا دوای ئەوە دێت، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، لە ماوەی جەنگی وڵاتەکەی دژ بە ئێران، چەندین جار سەرزەنشتی وڵاتانی بەشدار لە ناتۆی کرد و راگەیاندووە، ناتۆ ئێستا وەکو پڵنگێکی کارتۆنی وایە، ئەمەش ئاماژەیەک بوو بۆ ئەوەی کە ناتۆ چیدیکە لای ئەمریکا و خودی ترەمپ جێگای بایەخ نییە، هاوکات بەشداری نەکردنی وڵاتانی نێو هاوپەیمانی ناتۆ لە جەنگی دژ بە ئێران، پەیوەندییەکانی ئەمریکا و ناتۆی بەرەو لاوازی بردووە و ترەمپ لەوبارەیەوە گوتویەتی،"ئەو وڵاتانەی هاوکاری ئێمەیان نەکرد لە داهاتوودا دەبینن چی روودەدات".