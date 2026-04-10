واشنتن پۆست: ئەمریکا داوای ئازادکردنی بەندکراوەکانی لە تاران دەکات

رۆژنامەی "واشنتن پۆست"ی ئەمریکی بڵاوی کردەوە، ئەمریکا لە میانی دانوستانەکانی کۆتاییهێنان بە شەڕ، داوا لە ئێران دەکات ئەو هاووڵاتییە ئەمریکییانەی لای تاران دەستبەسەرن، ئازاد بکرێن.

هەینی 10ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی "واشنتن پۆست"ی ئەمریکی بڵاوی کردەوە، بڕیارە سبەینێ شەممە، لە ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستان، دانوستانی راستەوخۆ لەنێوان ئەمریکا و ئێران دەست پێبکات، بە ئامانجی گەیشتن بە رێککەوتنێکی ئاگربەستی هەمیشەیی.

لەو چوارچێوەیەدا، جی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا، ئەمڕۆ هەینی واشنتنی بەرەو ئیسلام ئاباد بەجێهێشت بۆ سەرۆکایەتیکردنی شاندی وڵاتەکەی لەم خولە یەکلاکەرەوەیەی دانوستانەکاندا.

لەمبارەیەوە ڤانس رایگەیاند، دۆناڵد ترەمپ رێنمایی زۆر روون و دیاریکراوی پێ داون سەبارەت بەو کارنامەیەی کە پێویستە لە ئیسلام ئاباد پەیڕەوی بکەن.

ئەم جووڵە دیپلۆماسییانە دوای ئەوە دێن، پاکستان سەرکەوتوو بوو لە چەسپاندنی ئاگربەستێکی کاتی بۆ ماوەی دوو هەفتە لە نێوان واشنتن و تاران، کە بەرەبەیانی چوارشەممەی رابردوو راگەیەندرا، ئەم ئاگربەستەش وەک سەرەتایەک دادەنرێت بۆ کۆتاییهێنان بەو جەنگەی لە 28ـی شوباتی رابردووەوە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە دژی ئێران دەستی پێکردووە.