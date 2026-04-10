حەشدی شەعبی: بە هۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە 350 چەکدار بوونەتە قوربانی

پێش کاتژمێرێک

دەستەی حەشدی شەعبی رایگەیاند، بەهۆی زنجیرە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر خاکی عێراق، دەیان کەس لە هێزەکانیان بوونەتە قوربانی.

هەینی 10ـی نیسانی 2026، بەگوێرەی بەیاننامەیەکی فەرمی دەستەی گشتی حەشدی شەعبی، لە ماوەی نێوان 28ـی شوبات تاوەکوو 8ـی نیسان، 145 هێرشی "ئیسرائیل-ئەمریکی" کراوەتە سەر ناوچە جیاجیاکانی عێراق.

حەشدی شەعبی ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ئەنجامی ئەو هێرشانەدا 80 چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و نزیکەی 270 کەسی دیکەش بریندار بوون.

حەشدی شەعبی لە بەیاننامەکەیدا جەختی کردووەتەوە، ئەم ئامارە دەرەنجامی ئەو هێرشانەیە کە لە ماوەی 39 رۆژی جەنگی نێوان ئێران، ئەمریکا و ئیسرائیل کراونەتە سەر بنکە و بارەگاکانیان لە ناوخۆی عێراقدا.