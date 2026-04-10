لە سەروبەندی دانوستانەکاندا ئەمریکا هێزی سەربازیی گەورە رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ی ئەمریکی ئاشکرای کرد، ئەمریکا هێزێکی سەربازیی نوێی رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە کە پێکهاتووە لە فڕۆکەهەڵگرێک و هەزاران سەرباز، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم هەنگاوە هاوکاتی ئامادەکارییەکانە بۆ ئەنجامدانی دانوستانی ئاشتی لە نێوان واشنتن و تاران لە ئیسلام ئاباد.

هەینی 10ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ی ئەمریکی لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکییەوە گواستوویەتییەوە، فڕۆکەهەڵگری جۆرج دەبلیو بوش و کەشتییە جەنگییەکانی یاوەری لە زەریای ئەتڵەسییەوە بەرەو رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێکەوتوون، هەروەها بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا 2000 سەرباز لە فیرقەی 82ـی چەتری گەورە (Airborne) بگەنە ناوچەکە، ئەمە جگە لەوەی ژمارەیەک فڕۆکەی جەنگی و هێرشبەری نوێ گەیشتوونەتە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە.

ئەم جێگیرکردنی هێزە لە کاتێکدایە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، هەڕەشەی دەستپێکردنەوەی هێرشە سەربازییەکانی کرد بۆ سەر ئێران لە ئەگەری شکستهێنانی دانوستانەکان.

ترەمپ لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەی "نیویۆرک پۆست" رایگەیاند: "کەشتییە جەنگییەکانی ئەمریکا بە باشترین تەقەمەنی ئامادە کراون بۆ دەستپێکردنەوەی هێرشەکان ئەگەر دانوستانەکانی پاکستان سەرکەوتوو نەبن".

ترەمپ گومانی خۆی لە لێدوانەکانی بەرپرسانی ئێران نیشاندا و گوتی: "ئێمە لەگەڵ کەسانێک مامەڵە دەکەین کە نازانین راست دەکەن یان نا، ئاماژەی بەوەشکرد،"لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوودا دەزانین چانسی سەرکەوتنی دانوستانەکان چەندە"، هەروەها جەختی کردەوە، " کردنەوەی گەرووی هورمز مەرجێکی بنەڕەتییە لە هەر رێککەوتنێکی ئاگربەستدا".

بڕیارە سبەی شەممە، یەکەمین خولی دانوستانە راستەوخۆکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بە نێوەندگیری پاکستان لە ئیسلام ئاباد دەستپێبکات، بە ئامانجی گەیشتن بە ئاگربەستێکی هەمیشەیی.

پاکستان پێشتر توانیبووی بگاتە رێککەوتنێک بۆ راگەیاندنی ئاگربەست بۆ ماوەی دوو هەفتە کە لە بەرەبەیانی چوارشەممەی رابردووەوە دەستیپێکردووە، ئەمەش وەک زەمینەسازییەک بۆ کۆتاییهێنان بەو جەنگەی لە 28ـی شوباتی رابردوو لە نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لە دژی ئێران دەستیپێکردبوو.